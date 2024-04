Juez observa imputación contra Villegas y devuelve el caso a la Fiscalía

El juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Juan Carlos Montalban, emitió una observación a la imputación formal contra Edgar Villegas, el ingeniero informático acusado de instigación a delinquir tras los hechos del 2019 y en medio de la denuncia de fraude electoral.

Montalban devolvió el documento de imputación formal a la Fiscalía con el argumento de que no se detalla dónde ocurrieron los hechos. Por ello, aún no hay juicio penal vigente contra Villegas.

"De la lectura del memorial de imputación formal nuevamente vuelve a incurrir en lo mismo la Fiscal de Materia, señalando fechas 25 de octubre de 2023, 26 de octubre del 2023, asimismo señala canal TVU, Canal CNN en Español, pero no señala dónde habría ocurrido los hechos, a este efecto devuélvase la imputación formal, Resolución de Imputación Formal No FIS LPZ-MVBH No 010/2024, debiendo el Fiscal de Materia subsanar, bajo responsabilidad penal y administrativa", dice la carta firmada por Montalban.

Lea también: Villegas se declara perseguido; la Fiscalía lo niega y descarta una posible detención

En pasadas horas, la fiscal coordinadora, Nilda Calle, aseveró que no existió manipulación informática, como denunció Villegas en 2019. La fiscal se basó en un estudio del "Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE".

A su vez, Villegas se declaró perseguido político y la oposición salió en su apoyo.