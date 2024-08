Evo dice que aceptará el referéndum si se incluye una pregunta respecto a la aprobación de Arce

En conferencia de prensa, el expresidente Evo Morales señaló que "aceptará" la realización del referéndum si es que se incluye una pregunta respecto a la aprobación de la población a la gestión de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

El exmandatario afirmó que su sugerencia es "democrática", instó a los mandatarios a "no escaparse" y recordó que él ganó un referendo revocatorio en 2008 con más del 67% de respaldo.

"Si ahora Lucho Arce quiere someter al pueblo boliviano a referendo para que Evo pueda ser reelecto nuevamente o no, yo respetuosamente pido que también se consulte al pueblo boliviano cuántos aprueban o desaprueban a Lucho y David. Es un derecho, que no tenga miedo, que acepte, que el pueblo defina, aprueba o desaprueba, es democrático y que no se escape porque yo no me escapé en 2008", dijo Morales.

Morales afirmó que la intención del Gobierno es únicamente inhabilitarlo como candidato a las elecciones generales de 2025 y comparó la iniciativa con la del expresidente de Ecuador Lenín Moreno, quien, a través de un referéndum en 2018, impidió que Rafael Correa volviera a postularse a la presidencia de ese país.

"Utilizando los mismos métodos que el traidor Lenín Moreno, Luis Arce pretende convocar a un referéndum con el único propósito de inhabilitarme como candidato para las elecciones", señaló.

La respuesta de Morales surge como consecuencia de la propuesta de Arce durante la sesión de honor por el 199 aniversario de la Independencia de Bolivia. Arce planteó la convocatoria a un referéndum el mismo día que las Elecciones Judiciales, con tres preguntas para la población.

El Jefe de Estado afirmó que la primera pregunta del referéndum será si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos en el país.

En segundo lugar, planteó que se pregunte respecto a los escaños parlamentarios que serán decididos con los resultados del censo 2024 y para evitar que estos sean usados como excusa para generar conflictos en el país.

Finalmente, señaló que el tercer punto estará referido a los alcances de la reelección presidencial y definir si el límite de periodos constitucionales en los que una persona puede ejercer la presidencia debe ser de forma continua o discontinua. Esto, dijo, "para que actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad de los bolivianos".