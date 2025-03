Jeanine Áñez sobre su Gobierno: "No perdió popularidad por mi postulación, sino por los actos de corrupción"

Desde la cárcel de Miraflores, donde está detenida por los hechos del 2019, además de otros procesos, Jeanine Áñez ofreció una entrevista al portal internacional Infobae y se refirió a los errores cometidos durante su Gobierno denominado de transición.

Detenida desde el 2020, Áñez afirma estar con su salud estable y tratando de mantener el "buen ánimo", aunque considera exagerado estar cuatro años encerrada.

"Mi salud se encuentra estable y nutro el buen ánimo manteniéndome ocupada leyendo y respondiendo los mensajes que me manda gente muy querida que no me abandona, alentando al pueblo libre y democrático a que no pierda la esperanza y más bien fortalezca la unidad opositora, en medio de semejante crisis en que se encuentra sumida Bolivia. Hago manualidades de costura y tejido que envío a mi familia o a quienes me encargan. Cuatro años como presa política es muchísimo tiempo para quien se sabe inocente y obligada a una condena política", afirmó.

En ese sentido, Áñez defiende la legalidad de su presidencia, al señalar que le correspondía asumir tal responsabilidad por la "línea de sucesión".

En su cargo de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se proclamó Presidenta el 2019 tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y principales autoridades del Legislastivo, en medio de denuncias de fraude y protestas cívicas.

"Pacifiqué el país después de un fraude electoral y la renuncia de su autor intelectual, Evo Morales, quien fugó a México y Argentina, dejando órdenes de atacar la democracia y gestar un autogolpe de Estado para volver al poder. Como segunda vicepresidenta del Senado y ante la renuncia en cadena de él y la línea de sucesión, asumí la Presidencia como manda la Constitución y a pedido de las fuerzas democráticas burladas por el fraude electoral de 2019. Convoqué a elecciones generales, a pesar de los intentos golpistas de Evo Morales desde el exterior y de la terrible pandemia de Covid-19 que debí afrontar desde marzo de 2020", afirmó Áñez.

La expresidenta, en ese sentido, se refirió a su gestión como Presidenta y aseveró que su Gobierno no perdió popularidad debido a su interés de postularse a la presidencia, sino por actos de corrupción, aunque afirmó que la mayoría fueron "inventados".

"El gobierno de transición perdió popularidad no por la postulación de Jeanine Áñez, sino por los actos de corrupción, algunos fraguados por el MAS, pocos ciertos y la mayoría inventados o cometidos por personas inescrupulosas", señaló.

Durante su Gobierno se descubrieron actos de corrupción, por ejemplo, en la adquisición de respiradores para atender los casos de coronavirus, además de designaciones ilegales y la compra con sobre precio de armamento letal a otros países.

No obstante, Áñez afirmó que los actos de corrupción cometidos en su Gobierno no fueron cometidos ni socapadas por su autoridad.

"Yo no cometí ningún acto de corrupción, ni alenté, ni socapé a nadie a cometer corrupción. Mi formación profesional, familiar y personal me lo impide. Soy una mujer de provincia, vengo de un pueblo pequeño, de padres maestros rurales, mi vida fue siempre sencilla y a ella había vuelto cuando fueron los esbirros del gobierno del MAS a secuestrarme y encarcelarme", señaló.

Finalmente, Áñez no descarta volver a la política una vez cumpla su sentencia y salga de la cárcel, "en algunos años".

"Solo quien ha estado en mi lugar, tanto en la Presidencia como en la cárcel, sabe lo que se vive y lo que se siente. La proyección es una cuestión que trasciende a mi situación de presa política", finalizó.