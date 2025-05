Un sector arcista pide a Del Castillo dejar candidatura

Legisladores y dirigentes arcistas denunciaron “dedazo” en la designación de candidatos para las elecciones generales por el Movimiento Al Socialismo (MAS); incluso pidieron la renuncia de su postulante presidencial, Eduardo del Castillo.

“Señor Eduardo del Castillo no perjudiques al MAS-IPSP, tenés el rechazo del 100% de las bases no sos militante del partido más grande de Bolivia. No cumples con la unidad. Representas la derrota y la pérdida de la personeria jurídica y eso no lo vamos a permitir” (sic) escribió el diputado arcista Rolando Cuellar en sus cuentas de redes sociales.

El viernes de la semana pasada, Del Castillo fue proclamado como candidato presidencial por el MAS, junto a Milán Berna, como postulante a la vicepresidencia.

Angélica Ponce, dirigente intercultural del MAS, denunció que el presidente del Estado, Luis Arce, puso a dedo a Del Castillo.

“Evo con su dedo trajo a Lucho y Lucho puso a dedo al hermano Eduardo.”, denunció Ponce a los medios.

Por su lado, el diputado Jerges Mercado lamentó que no se haya respetado la institucionalidad dentro del MAS, para la designación del candidato presidencial.

En tanto, el politólogo Marcelo Arequipa cuestionó la postulación del presidente Luis Arce como primer senador de La Paz “¿Qué hace el Presidente en las listas cuando se supone que él había dado una lección democrática, así lo entendía también, al decir que declinaba su candidatura a la Presidencia”. recordó Arequipa.