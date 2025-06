EL TSE presenta papeleta de sufragio que aprobó para las elecciones

La sala Plena del Tribunal Supremo Electoral presentó este miércoles la papeleta de sufragio que aprobó para las elecciones generales de agosto.

Como en elecciones anteriores, las papeletas están impresas en un fondo gris oscuro.

Hay tres tipos de papeletas. Una que solo contiene “Candidatos y candidatas y vicepresidente”, otra que, además de esa fila, incluye en su parte inferior “Candidatos y candidatas a diputados de circunscripción uninominal”, y la tercera: “Candidatos y candidatas a diputados de circunscripción especial”, debajo de los candidatos a presidente y vecepresidente.

La primera es para los electores residentes en el extranjero, que no eligen asambleístas que los representen.

La segunda para las circunscripciones uninominales, y la tercera para las especiales indígenas, existentes solo en áreas rurales, cuyos electores eligen un diputado.

Estas papeletas se distribuirán en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Solo los departamentos de Chuquisaca y Potosí no cuentan con estos representantes.

La papeleta con dos franjas es para el territorio nacional

El vocal Francisco Vargas indicó que en todo el territorio nacional se utilizará una papeleta con dos franjas: una incluirá la foto y el nombre del candidato a la presidencia y se añadirá el nombre del postulante a la vicepresidencia y en la franja inferior se tendrá, en unas papeletas, los postulantes a las circunscripciones uninominales, y en otras papeletas a las especiales en los territorios que corresponda.

“Tenemos 63 circunscripciones uninominales, cada circunscripción uninominal contendrá su propia papeleta con los candidatos en la circunscripción uninominal y tenemos 7 circunscripciones especiales con las papeletas a la circunscripción especial indígena originario campesina”, precisó Vargas.

Para este proceso electoral, la Organización Indígena Chiquitana y al Pueblo Yuki inscribieron a sus candidatos a circunscripción especial indígena en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

Imprimirán algo más de 8.400.000 de papeletas

El vocal Ávila explicó que de manera preliminar se tiene previsto la impresión de algo más de 8.406.000 papeletas de sufragio para las elecciones del 17 de agosto: 8 millones de la papeleta de sufragio nacional; 56.000 para las circunscripciones especiales y 370.000 para el voto en el exterior.

En cumplimiento de la normativa electoral, las papeletas de sufragio cuentan con cinco medidas de seguridad: 1) tinta fluorescente en el reverso de la papeleta, 2) tinta invisible en el reverso de la papeleta; 3) código QR proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral; 4) microtexto y 5) patrón Guilloché.

Plazo para entregar fotos de los candidatos

Vargas recordó que las organizaciones políticas tienen hasta el 25 de junio para que remitan las fotografías de sus candidatos, sino lo hacen no aparecerán en la papeleta.

“Esto no quiere decir que no vaya a ir la franja de la organización política, se va a consignar, pero nosotros tenemos plazos técnicos que cumplir para poder garantizar el material electoral, especialmente en lo que refiere al exterior, que tiene que imprimirse y tiene que distribuirse con la debida anticipación”, insistió en alusión al caso del candidato a la presidencia de Nueva Generación Patriótica, Jaime Dunn, que no figura en la papeleta presentada este miércoles por el TSE.