Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad

Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del Gobierno a su pedido de resarcimiento por los daños que han sufrido sus vehículos debido a la gasolina de mala calidad.

"El día lunes, si es que la autoridad de Gobierno no da respuesta, no convoca al sector a reunirse el día de hoy o el día de mañana, lamentablemente el día lunes vamos a masificar la medida. Si el compañero de base pide paro, vamos a tener que dar un paro. Si el compañero de base pide bloqueo, vamos a tener que entrar en un bloqueo", dijo el ejecutivo del transporte libre Limber Tancara durante un mitín en el centro paceño.

El dirigente sindicalizado, Santos Escalante, ratificó que el lunes se radicalizarían las medidas de presión y pidió a la Confederación de Choferes que replique la demanda a nivel nacional.

Escalante pidió al Gobierno que se haga responsable por el error que se ha cometido con el combustible.

"El transporte no está en contra de este Gobierno, pero sí también tenemos que exigirle que como transportistas nosotros merecemos respeto. Si ha habido un error, que lo asuma y que dé las responsabilidades", dijo.

El Gobierno culpó a la anterior gestión por el combustible de mala calidad. Explicó que residuos se habían quedado en tanques que afectaron a la gasolina adquirida recientemente bajo estándares de calidad.