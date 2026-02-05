Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad

País
ERBOL
Publicado el 05/02/2026 a las 12h59
ESCUCHA LA NOTICIA

Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del Gobierno a su pedido de resarcimiento por los daños que han sufrido sus vehículos debido a la gasolina de mala calidad.

"El día lunes, si es que la autoridad de Gobierno no da respuesta, no convoca al sector a reunirse el día de hoy o el día de mañana, lamentablemente el día lunes vamos a masificar la medida. Si el compañero de base pide paro, vamos a tener que dar un paro. Si el compañero de base pide bloqueo, vamos a tener que entrar en un bloqueo", dijo el ejecutivo del transporte libre Limber Tancara durante un mitín en el centro paceño.

El dirigente sindicalizado, Santos Escalante, ratificó que el lunes se radicalizarían las medidas de presión y pidió a la Confederación de Choferes que replique la demanda a nivel nacional.

Escalante pidió al Gobierno que se haga responsable por el error que se ha cometido con el combustible.

"El transporte no está en contra de este Gobierno, pero sí también tenemos que exigirle que como transportistas nosotros merecemos respeto. Si ha habido un error, que lo asuma y que dé las responsabilidades", dijo.

El Gobierno culpó a la anterior gestión por el combustible de mala calidad. Explicó que residuos se habían quedado en tanques que afectaron a la gasolina adquirida recientemente bajo estándares de calidad.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
3
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
4
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
5
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia

Lo más compartido

1
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
2
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
3
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
4
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
5
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo

Más en País

05/02/2026
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
Ver más
05/02/2026
Bolivia ofrece sabrosa gastronomía, seguridad y tecnología para disfrutar del Carnaval
La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, informó este jueves que el país se encuentra preparado para recibir a los...
Ver más
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba , a través de una determinación asumida en Sala Plena, ratificóayer la habilitación plena de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía...
Ver más
05/02/2026
TED de Cochabamba ratifica la habilitación de Manfred Reyes Villa
Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la terminal aérea de Viru Viru, en Santa Cruz, muestran al juez Hebert Zeballos (ahora con detención preventiva), a un exfuncionario de la Aduana y a...
Ver más
05/02/2026
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos, que organizó el...
Ver más
04/02/2026
Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de "mala calidad de combustible", sean resarcimiento. Los transportistas afirman...
Ver más
04/02/2026
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
En Portada
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
vista
05/02/2026 País
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
vista
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
vista
05/02/2026 Economía
YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías...
vista
05/02/2026 Economía
El préstamo del Banco Mundial de $us 200 millones es destinado al bono Pepe
El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo de 200 millones de dólares "para apoyar los esfuerzos del Estado Plurinacional...
vista
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero saldrá del retiro...
vista
Actualidad
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló la noche de este jueves que...
Ver más
05/02/2026 Economía
Tras investigación, YPFB reporta hallazgo de “combustible desestabilizado en algunos tanques”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario...
Ver más
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza...
Ver más
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Banco de Desarrollo (Fonplata) destinará $us 1.000 millones para proyectos estratégicos alineados con la agenda de...
Ver más
05/02/2026 Economía
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia
Deportes
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa)...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
Doble Click
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo