Cabildo de la COB determina iniciar un “paro indefinido movilizado” desde este sábado en contra el Gobierno

País
AGENCIAS
Publicado el 01/05/2026 a las 16h09
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 Ante cientos de representantes de diferentes sectores que se congregaron en la ciudad de El Alto, el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó activar un paro indefinido movilizado desde esta sábado 2 de mayo hasta que el Gobierno atienda sus demandas, entre ellas el incremento salarial, según un reporte de Unitel.

La concentración tuvo lugar en la avenida Panorámica de la ciudad alteña, en inmediaciones de la estación del teleférico Rojo.

El Gobierno ha descartado un incremento de salarios tras poner en la mesa la situación económica del país y pidió a la COB y a los otros sectores presentar propuestas para mejorar el empleo y enfrentar la crisis en lugar de un pliego de peticiones.

Durante el encuentro, los diferentes dirigentes hicieron uso de la palabra hasta llegar al acalorado discurso del ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien anunció las acciones que asumirá el ente matriz y sus sectores afiliados.

“El pueblo ha pedido de manera inmediata la atención a las resoluciones de este cabildo, pero a la par, como tenemos muchos sectores movilizados, hemos decidido el paro general indefinido movilizado”, indicó Argollo

En ese marco, el ejecutivo mencionó que la determinación se tomó en solidaridad con los sectores que ya están movilizados, entre ellos el magisterio y las organizaciones de transporte que impulsan un bloqueo de carreteras en Caranavi y el norte de La Paz.

Además, destacó la marcha de los campesinos e indígenas que salieron desde Pando con rumbo a la sede de Gobierno para exigir la abrogación de la Ley 1720, que regula la conversión de pequeña a mediana propiedad.

Ante esta situación, el ejecutivo aclaró que el paro iniciará este sábado 2 de mayo y será a nivel nacional. Además, mencionó que mantendrán reuniones constantes con los diferentes sectores para movilizarse de manera estrategia.

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