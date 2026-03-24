Mayoría de gobernaciones a 2da vuelta y dos alcaldías capitales pasan 50%

País
Redacción Central
Publicado el 24/03/2026 a las 8h30
ESCUCHA LA NOTICIA

En seis departamentos del país se confirma la realización de segundas vueltas electorales para elegir a los gobernadores, votación que está prevista para el 19 de abril.

Los departamentos de Potosí y Pando ya tienen gobernadores electos y Cochabamba está a la espera de que termine en conteo para conocer si el candidato Leonardo Loza llega a 40% y asume la gobernación. Caso contrario, deberá enfrentar una segunda vuelta con su rival político Sergio Rodríguez, de APB-Súmate.   

En tanto, de los ganadores en 10 alcaldías de las ciudades capitales más El Alto, solamente Santa Cruz y Tarija lograron superar el 50%. 

Gobernaciones 

“Hasta el momento tenemos varias segundas vueltas, según el Sirepre son alrededor de siete, vamos a esperar los resultados oficiales. La elección de segunda vuelta será el 19 de abril”, señaló ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

 La Ley de Régimen Electoral, establece que si ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta o consiguió un 40 % pero no logra una diferencia de al menos 10 % respecto al segundo, se realizará una segunda vuelta entre los dos más votadas.

Las regiones donde se perfila la segunda vuelta son en La Paz. Con el 95,1% de actas computadas, el candidato de la Alianza Patria Sol Luis Revilla tiene un total de 268.457 votos (20,2%) y le sigue el de Nueva Generación Patriótica (NGP) René Yahuasi que obtuvo 118.132 votos (8,8%). 

Sin embargo, los otros tres candidatos les siguen de cerca al segundo y solo cuando termine el conteo al 100% se conocerá con certeza quien va a segunda vuelta con Revilla.

En Santa Cruz, al 95,9% de las actas computadas, el candidato de Libre Juan Pablo Velasco sacó  el 28,3%; y el de Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter el 26,7%.

En Tarija, al 97,3% de las actas revisadas, se perfila un balotaje entre los candidatos de Unidad por la Patria Adrián Oliva que obtuvo 92.409 votos (35,6%) y la candidata de Camino Democrático Para el Cambio (CDC), María René Soruco, que obtuvo 73.914 votos (28,4%). 

En el caso de Oruro, al 94,8% de las actas la segunda vuelta sería entre Edgar Sánchez, de la Alianza Jach’a, que tiene 35,1% y el de Alianza Patria, Óscar Chambi, con 11%.

En Chuquisaca, al 97,2% de conteo el balotaje sería entre Luis Ayllón que sacó 34,6% y el de Alianza Patria Unidos Franz García que obtuvo el 33,8%.

En Beni, el balotaje será entre el candidato Jesús Eguez, que tiene 36,5% y Hugo Vargas, que obtuvo el 20%).

En Potosí,  René Joaquino ganó la gobernación con 42,1%. 

En Pando, la postulante de Libre Pando, Gabriela De Paiva, obtuvo el 45,8% del total, con los que también consiguió ganar la gobernación. 

Alcaldías

La mayoría de los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto obtuvieron porcentajes mínimo con los que ganaron las elecciones.

En lo que sigue algunos ejemplos, El alcalde electo de La Paz, que tiene una población de 757.431, César Dockweiler de la agrupación Innovación Humana obtuvo 120.069 el 23,4%

El Alto tiene 885.825 habitantes, el candidato de Unión por el Cambio, Eliser Roca, ganó la elección con 17,88%.

En Sucre Fátima Tardío de Alianza Gente Nueva logró ganar con el 20,22%.

En el caso de Cercado, Cochabamba, Manfred Reyes Villa ganó la elección con un porcentaje del 46,8%, es de los pocos alcaldes que acarició el 50%.

En Oruro, Iván Quispe ganó las elecciones con 28,2%. En el municipio de Potosí,  el candidato electo Williams Cervantes llega a la silla con el 16,69% de apoyo.

En Tarija, Jhonny Torrez, de Primero Tarija fue reelecto como alcalde con 54,66%. Es una de las pocas autoridades electas que supera el 50% de votación.

Santa Cruz tuvo la votación más contundente con la de Manuel Saavedra, más conocido como “Mamen”. Obtuvo el 70,09% de apoyo.

En el municipio de Trinidad, Mauricio Barba Iriarte, de la Alianza Patria Unidos, ganó con  39,07%.

En Cobija, Diego Suárez, se convierte en el alcalde electo con el 29,57%.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Al menos 34 muertos al caer avión de la Fuerza Aérea de Colombia
2
Asesinan a disparos a un hombre en vía pública de la ciudad de El Alto
3
Paz: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de la integración”
4
Bolivia brilla en México: gana primer lugar en campeonato mundial de asadores ancestrales 2026
5
Inundaciones afectan al trópico y la sequía ya azota al cono sur de Cochabamba por falta de lluvias

Lo más compartido

1
Bolivia brilla en México: gana primer lugar en campeonato mundial de asadores ancestrales 2026
2
Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto
3
Avión de Air Canada Express choca con un vehículo en tierra en aeropuerto de Nueva York
4
Paz: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de la integración”
5
A dos días del repechaje, Bolivia ya está completa: Paniagua, Fernández y Rocha llegaron a México

Más en País

24/03/2026
Desde este miércoles, YPFB pagará a través de ventanillas a los afectados por la gasolina
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que, a partir de este miércoles, el resarcimiento por daño a...
Ver más
24/03/2026
Primera dama participa en cumbre internacional sobre tecnología y niñez en EE.UU.
La primera dama del Estado, Bibi Urquidi, participa en la cumbre inaugural "Fostering the Future Together Summit", que se desarrolla este 24 y 25 de marzo en...
Ver más
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales registra un avance del 45% a nivel nacional, mientras que en el departamento de La Paz el progreso...
Ver más
24/03/2026
Avance del cómputo llega al 45% a nivel nacional, informa el TSE
Sectores de choferes de La Paz confirmaron un paro de 24 horas a nivel departamental para este miércoles. El sector advirtió que la medida será movilizada e incluirá bloqueos en distintos puntos y "...
Ver más
24/03/2026
Choferes de La Paz anuncian paro de 24 horas para este miércoles por resarcimiento
El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza poco a poco. Pando es el primer departamento que cuenta con el total de actas computadas y Oruro está cerca con más del 90%. Desde el...
Ver más
24/03/2026
Termina el cómputo oficial para la Gobernación de Pando y las alcaldías de Trinidad y Cobija
Se registran deslizamientos en la zona de El Sillar, carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, que han causado una afectación a los vehículos que circulan por esta importante vía...
Ver más
24/03/2026
Caída de mazamorra: Restringen circulación en El Sillar, ruta nueva Cochabamba - Santa Cruz
En Portada
24/03/2026 País
Avance del cómputo llega al 45% a nivel nacional, informa el TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales registra un avance del 45% a nivel nacional, mientras que en...
vista
24/03/2026 País
Choferes de La Paz anuncian paro de 24 horas para este miércoles por resarcimiento
Sectores de choferes de La Paz confirmaron un paro de 24 horas a nivel departamental para este miércoles. El sector advirtió que la medida será movilizada e...
vista
24/03/2026 País
Caída de mazamorra: Restringen circulación en El Sillar, ruta nueva Cochabamba - Santa Cruz
Se registran deslizamientos en la zona de El Sillar, carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, que han causado una afectación a los vehículos que...
vista
24/03/2026 País
Primera dama participa en cumbre internacional sobre tecnología y niñez en EE.UU.
La primera dama del Estado, Bibi Urquidi, participa en la cumbre inaugural "Fostering the Future Together Summit", que se desarrolla este 24 y 25 de marzo en...
vista
24/03/2026 Fútbol
A dos días del repechaje, Bolivia ya está completa: Paniagua, Fernández y Rocha llegaron a México
Con la llegada de Roberto Carlos Fernández y Yomar Rocha - ambos del Akron de Rusia- y de Moisés Paniagua del Wydad Athletic Club marroquí, la Selección...
vista
24/03/2026 País
Termina el cómputo oficial para la Gobernación de Pando y las alcaldías de Trinidad y Cobija
El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza poco a poco. Pando es el primer departamento que cuenta con el total de actas computadas y Oruro...
vista
Actualidad
ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, concluyó con éxito el tendido de fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire o...
Ver más
24/03/2026 Economía
ENDE moderniza el sistema eléctrico de Cochabamba con fibra óptica
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que, a partir de este...
Ver más
24/03/2026 País
Desde este miércoles, YPFB pagará a través de ventanillas a los afectados por la gasolina
La primera dama del Estado, Bibi Urquidi, participa en la cumbre inaugural "Fostering the Future Together Summit", que...
Ver más
24/03/2026 País
Primera dama participa en cumbre internacional sobre tecnología y niñez en EE.UU.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales registra un avance...
Ver más
24/03/2026 País
Avance del cómputo llega al 45% a nivel nacional, informa el TSE
Deportes
Con la llegada de Roberto Carlos Fernández y Yomar Rocha - ambos del Akron de Rusia- y de Moisés Paniagua del Wydad...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
A dos días del repechaje, Bolivia ya está completa: Paniagua, Fernández y Rocha llegaron a México
A tres días del partido de Bolivia con Surinam, los últimos entrenamientos en La Capilla Soccer Park le han servido a...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
Villegas tiene más certezas que dudas y el 11 definido en Monterrey
Luego de enviar seis cartas, la última tuvo respuesta positiva, Wilstermann y la Federación Boliviana de Fútbol se...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
Wilstermann, finalmente, concilia cuentas con FBF y se pignora fondos para creedores
La FIFA empezó a palpitar lo que será el repechaje al Mundial, instancia en la que Bolivia buscará a la Copa del Mundo...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
La FIFA destaca a cuatro futbolistas de la Verde: ¿Quiénes son?
Doble Click
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas
ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour...
Ver más
23/03/2026 Cultura
Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba