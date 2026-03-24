Mayoría de gobernaciones a 2da vuelta y dos alcaldías capitales pasan 50%

En seis departamentos del país se confirma la realización de segundas vueltas electorales para elegir a los gobernadores, votación que está prevista para el 19 de abril.

Los departamentos de Potosí y Pando ya tienen gobernadores electos y Cochabamba está a la espera de que termine en conteo para conocer si el candidato Leonardo Loza llega a 40% y asume la gobernación. Caso contrario, deberá enfrentar una segunda vuelta con su rival político Sergio Rodríguez, de APB-Súmate.

En tanto, de los ganadores en 10 alcaldías de las ciudades capitales más El Alto, solamente Santa Cruz y Tarija lograron superar el 50%.

Gobernaciones

“Hasta el momento tenemos varias segundas vueltas, según el Sirepre son alrededor de siete, vamos a esperar los resultados oficiales. La elección de segunda vuelta será el 19 de abril”, señaló ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

La Ley de Régimen Electoral, establece que si ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta o consiguió un 40 % pero no logra una diferencia de al menos 10 % respecto al segundo, se realizará una segunda vuelta entre los dos más votadas.

Las regiones donde se perfila la segunda vuelta son en La Paz. Con el 95,1% de actas computadas, el candidato de la Alianza Patria Sol Luis Revilla tiene un total de 268.457 votos (20,2%) y le sigue el de Nueva Generación Patriótica (NGP) René Yahuasi que obtuvo 118.132 votos (8,8%).

Sin embargo, los otros tres candidatos les siguen de cerca al segundo y solo cuando termine el conteo al 100% se conocerá con certeza quien va a segunda vuelta con Revilla.

En Santa Cruz, al 95,9% de las actas computadas, el candidato de Libre Juan Pablo Velasco sacó el 28,3%; y el de Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter el 26,7%.

En Tarija, al 97,3% de las actas revisadas, se perfila un balotaje entre los candidatos de Unidad por la Patria Adrián Oliva que obtuvo 92.409 votos (35,6%) y la candidata de Camino Democrático Para el Cambio (CDC), María René Soruco, que obtuvo 73.914 votos (28,4%).

En el caso de Oruro, al 94,8% de las actas la segunda vuelta sería entre Edgar Sánchez, de la Alianza Jach’a, que tiene 35,1% y el de Alianza Patria, Óscar Chambi, con 11%.

En Chuquisaca, al 97,2% de conteo el balotaje sería entre Luis Ayllón que sacó 34,6% y el de Alianza Patria Unidos Franz García que obtuvo el 33,8%.

En Beni, el balotaje será entre el candidato Jesús Eguez, que tiene 36,5% y Hugo Vargas, que obtuvo el 20%).

En Potosí, René Joaquino ganó la gobernación con 42,1%.

En Pando, la postulante de Libre Pando, Gabriela De Paiva, obtuvo el 45,8% del total, con los que también consiguió ganar la gobernación.

Alcaldías

La mayoría de los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto obtuvieron porcentajes mínimo con los que ganaron las elecciones.

En lo que sigue algunos ejemplos, El alcalde electo de La Paz, que tiene una población de 757.431, César Dockweiler de la agrupación Innovación Humana obtuvo 120.069 el 23,4%

El Alto tiene 885.825 habitantes, el candidato de Unión por el Cambio, Eliser Roca, ganó la elección con 17,88%.

En Sucre Fátima Tardío de Alianza Gente Nueva logró ganar con el 20,22%.

En el caso de Cercado, Cochabamba, Manfred Reyes Villa ganó la elección con un porcentaje del 46,8%, es de los pocos alcaldes que acarició el 50%.

En Oruro, Iván Quispe ganó las elecciones con 28,2%. En el municipio de Potosí, el candidato electo Williams Cervantes llega a la silla con el 16,69% de apoyo.

En Tarija, Jhonny Torrez, de Primero Tarija fue reelecto como alcalde con 54,66%. Es una de las pocas autoridades electas que supera el 50% de votación.

Santa Cruz tuvo la votación más contundente con la de Manuel Saavedra, más conocido como “Mamen”. Obtuvo el 70,09% de apoyo.

En el municipio de Trinidad, Mauricio Barba Iriarte, de la Alianza Patria Unidos, ganó con 39,07%.

En Cobija, Diego Suárez, se convierte en el alcalde electo con el 29,57%.