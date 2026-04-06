Presidente del Consejo de la Magistratura presenta proyectos de ley para fortalecer la administración de justicia

El Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Carlos Spencer Arancibia, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley orientados a la modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, con el objetivo de optimizar la administración de justicia, reducir la carga procesal y fortalecer los mecanismos disciplinarios dentro del Órgano Judicial.

El primer proyecto propone el incremento de aproximadamente 300 juzgados a nivel nacional, acompañado de la incorporación de personal administrativo jurisdiccional. Esta iniciativa busca ampliar la cobertura del servicio de justicia, descongestionar los despachos judiciales y mejorar la atención a la población, especialmente en regiones con alta demanda y limitada infraestructura judicial.

El segundo proyecto se centra en la reforma del régimen disciplinario aplicable a los administradores de justicia. En este marco, se plantea una nueva escala de sanciones: para faltas leves, suspensiones de entre uno y seis meses; para faltas graves, de uno a dos años; y para faltas gravísimas, la destitución.

Asimismo, se propone que la destitución por faltas gravísimas sea determinada por jueces disciplinarios, prescindiendo de la intervención de jueces ciudadanos. Esta modificación responde a las dificultades prácticas en la convocatoria de jueces ciudadanos, situación que actualmente genera dilaciones y limita la efectividad de los procesos disciplinarios.

El Presidente del Consejo de la Magistratura destacó que ambas propuestas se enmarcan en el compromiso institucional de avanzar hacia una justicia más eficiente, transparente y accesible, eliminando trabas estructurales que afectan el funcionamiento del Órgano Judicial.

Con estas iniciativas, el Consejo de la Magistratura reafirma su rol en la mejora continua de la administración de justicia, promoviendo reformas concretas que respondan a las necesidades reales de la población boliviana.