Los resultados preliminares dan como ganadores a Velasco, Egüez, Ayllón, Sánchez y Soruco como nuevos gobernadores

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE) correspondientes a la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país.

La autoridad electoral informó que el proceso de cómputo se encuentra en niveles avanzados, con porcentajes superiores al 90% en la mayoría de los departamentos, consolidando tendencias definidas en la elección de gobernadores.

En Chuquisaca, con el 97,5% de actas computadas, la Alianza Gente Nueva obtuvo el 53,23% de los votos frente al 46,77% de la Alianza Patria Unidos, perfilando como gobernador electo a Luis Edson Ayllón.

En Oruro, con el 91,66% de actas procesadas, la tendencia favorece a Hacha con el 52,52% frente al 47,49% de Alianza Patria Oruro, con lo que se perfila como nueva autoridad departamental Edgar Sánchez.

En Tarija, con el 98,41% de actas computadas, Camino Democrático para el Cambio alcanza el 70,76% frente al 29,24% de Unidad por la Patria, proyectando como gobernadora electa a María René Soruco.

En Santa Cruz, con el 96,26% de actas, Libertad y República Libre lidera con el 57,08% frente a Santa Cruz para Todos con el 42,91%, consolidando la tendencia a favor de Juan Pablo Velasco como nuevo gobernador.

En el Beni, con el 96,21% de actas computadas, Alianza Patria obtiene el 53,09% frente al 46,91% del Movimiento Nacionalista Revolucionario, perfilando como gobernador electo a Jesús Egüez.

El TSE destacó que estos resultados muestran una tendencia clara en la definición de nuevas autoridades departamentales en el marco del balotaje subnacional.