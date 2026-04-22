Ministra de Educación anuncia reunión con dirigentes del magisterio urbano

La ministra de Educación, Beatriz Elena García, informó que este jueves se reunirá con la dirigencia del magisterio urbano, en el marco del tratamiento de las demandas del sector, que se movilizó este miércoles en las calles del centro de sede de gobierno.

El encuentro se desarrollará luego de que el Ministerio de Educación recibiera y respondiera el pliego petitorio presentado por el magisterio urbano y rural, en el que uno de los puntos pendientes es el incremento salarial.

“Este año se van a generar 4.000 ítems nuevos, y esto es un incremento considerable, tomando en cuenta que en los últimos 20 años en promedio solo se han creado 2.000 ítems nuevos”, precisó García, en contacto con BTV.

La reunión buscará dar continuidad al diálogo entre las autoridades y los representantes del sector educativo.

“Mañana (jueves 23 de abril) tenemos reunión con toda la dirigencia del Magisterio Urbano, la confederación, más todas sus federaciones a partir de las 11:00”, informó.

Entre las principales demandas del sector figuran el incremento salarial, la dotación de entre 4.000 y 6.500 ítems, la nivelación de horas y el "rechazo total" a los planes de descentralización de la educación que el Ejecutivo, aseguran, ha deslizado en el marco del proyecto de Presupuesto General del Estado Reformulado para este año.

Maestros movilizados

Este miércoles, grupos del magisterio se movilizaron en La Paz exigiendo un incremento salarial y mejoras en la infraestructura educativa.

En la mañana, un grupo de maestros urbanos logró vulnerar la seguridad policial e ingresar hasta la Plaza Murillo, concentrándose frente al antiguo edificio del Parlamento.

La Policía Boliviana intervino de inmediato utilizando gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes, lo que derivó en forcejeos y una persecución por las calles adyacentes a la plaza Murillo.

Según reportes de prensa, la gasificación afectó a transeúntes y hubo agresiones contra periodistas que cubrían el suceso, en una jornada marcada por la alta tensión social en el centro de La Paz.

La intervención policial no se limitó al epicentro de la sede de gobierno, sino que se extendió a las calles Ingavi y Comercio, donde el uso de agentes químicos dispersó a los grupos de docentes que intentaban reagruparse.

Ya en la tarde, los maestros volvieron a movilizarse y un grupo, pero del área rural, llegó hasta puertas del Ministerio de Educación.

Los maestros se plantaron en puertas del Ministerio e impidieron que salgan los funcionarios que se encontraban en el lugar.

Así, la Policía volvió a usar agentes químicos para despejar a los manifestantes y permitir que gente salga del lugar.

Tras la jornada de tensión, miembros del Magisterio anunciaron que mantendrán sus protestas hasta obtener respuestas de parte del Gobierno.

Asimismo, anunciaron que el fin de semana llegarán afiliados del interior del país para reforzar sus protestas.

De hecho, Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, informó a DTV que este sábado 25 de abril más de 100 educadores se trasladarán a la sede de gobierno para masificar las protestas.