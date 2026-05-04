Paz anuncia que “un nuevo ciclo con Brasil”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que se avecina un nuevo ciclo bilateral entre Bolivia y Brasil, tras conversar con su par de ese país vecino, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Se viene un nuevo ciclo con Brasil, porque tanto nuestra Amazonía como la de ellos es un corazón indestructible”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el programa Cabildeo, que se difunde a través de plataformas digitales.

El mandatario resaltó que se espera abrir más mercados en la región y en otros países del mundo.

“Solo vendiéndole a Brasil tendríamos resuelto nuestro problema de la economía nacional”, sostuvo.

Recordó que, en una conversación, el presidente Lula da Silva le dijo que su país “quiso hacer en Bolivia muchas inversiones de mutuo beneficio”.

Sin embargo, señaló que anteriores autoridades “decían: ‘la Pachamama no quiere estas inversiones’. Y yo le dije al presidente Lula: la Pachamama cambió de opinión; lo que quiere es que la cuiden”.

El mandatario afirmó que Bolivia, de ser uno de los países con mayores reservas forestales, en 20 años pasó a ser el tercer país “depredador” de sus recursos, lo que –dijo– “no es cuidar la Pachamama, sino todo lo contrario”.

El 16 de marzo de este año, autoridades de los gobiernos de Brasil y Bolivia, en presencia de los presidentes Paz y Lula da Silva, respectivamente, firmaron en la ciudad de Brasilia un acuerdo que marca el “inicio de una nueva etapa” entre ambas naciones.