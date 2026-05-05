Gobierno devolverá ahorros en dólares a partir del 15 de julio: ¿cómo se hará y qué significa para el país?

País
URGENTEBO
Publicado el 05/05/2026 a las 13h48
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno anunció que a partir del 15 de julio se implementará un programa para la devolución total de depósitos en dólares retenidos. El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Iván Espinoza, informó que se alcanzará aproximadamente a 933 millones de dólares correspondientes a personas naturales.

La devolución de los ahorros será de forma progresiva durante un año, e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares que irán subiendo de forma escalonada mediante un cronograma que será publicado más adelante.

El ministro de economía, Gabriel Espinoza, explicó en una entrevista con Unitel que esta devolución se hará a partir de distintas fuentes de financiamiento. "Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores", dijo y afirmó que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

Otra de las medidas del Gobierno para enfrentar la crisis es el cobro de las remesas a partir del 7 de mayo. Estas podrán cobrarse al tipo de cambio referencial en el sistema financiero.

Espinoza afirmó que tiene un alcance práctico. "Cualquier persona que reciba remesas podrá cobrarlas al tipo de cambio referencial y ya no tendrá que recurrir a otras formas".

¿Cómo será esta devolución de dólares?

Gabriel Espinoza detalló que este proceso iniciará el 15 de julio con depósitos desde los 1.001 hasta los 3.000 dólares; luego siguen las personas naturales con depósitos desde los 5.000 dólares y así sucesivamente de manera escalonada.

"Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año", señaló la autoridad.

Un alivio temporal a la idea de la crisis

Por su parte, el analista económico, Fernando Romero, dijo que esta medida del Gobierno está tratando de recuperar la confianza en el sistema financiero que por años se encontraba en un "corralito bancario".

"Creo que va a reducir de cierta manera las expectativas de crisis bancaria ante los problemas de iliquidez del sistema financiero, porque se está programando los retiros a partir de julio con un monto ya definido de 3.000 dólares. Y esto puede ayudar paulatinamente y de manera relativa a que se reinserten los dólares, mejorando una liquidez en el sistema financiero", afirmó el experto para Urgente.bo.

Sin embargo, remarcó que para que esta sea una medida que brinde una seguridad económica permanente, debería estar acompañada de otras normativas que garanticen una solución definitiva a la problemática.

"Yo creo que muy parcialmente, simplemente se administrará la escasez de divisas, se dará un alivio temporal. Son medidas principalmente coyunturales, porque no corrigen los desequilibrios de fondo, ni el déficit fiscal, ni la equidad de exportaciones, ni la inversión extranjera, ni la disminución de reservas. Es solamente algo que apunta a recuperar en corto plazo la confianza, pero no se está viendo algo estructural o de fondo, son medidas de estabilización transitoria, pero no de cambio estructural", manifestó Romero.

Remarcó que todavía existen dudas en la ciudadanía, por lo que la devolución de las divisas no garantiza que las personas vayan a depositarlas en un banco, ya que no existe la certeza de si las podrán retirar más adelante.

"La devolución es gradual, escalonada y a mediano plazo. Entonces, no es que el día de mañana vayan a devolver esos 963 millones de dólares y aún así aunque los devuelvan, no garantiza que los mismos se vuelvan a inyectar al sistema financiero. Entonces, para nada es una solución permanente", reiteró el economista.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles
4
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
5
Ministro Oviedo pide posponer interpelación por caso maletas

Lo más compartido

1
El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo
2
En 2025 se duplicó el uso del QR: pasó de $us 22.547 millones a 51.293 millones
3
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
4
Gobierno asegura que resolvió todos los pedidos de choferes
5
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal

Más en País

05/05/2026
Lupo alerta que bloqueos "destruyen la economía" y reducen la capacidad de atender demandas sociales
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, alertó que la persistencia de bloqueos y paros afecta la economía nacional y limita la capacidad de atender...
Ver más
05/05/2026
Gobierno convoca a transportistas a dialogar este martes
Tras una jornada de paros y bloqueos a nivel nacional, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó a los transportistas a dialogar este martes en...
Ver más
Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio ...
Ver más
05/05/2026
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
En la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que se debe interpelar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, legisladores de la Alianza Unidad- liderada por Samuel Doria...
Ver más
05/05/2026
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
La Federación Departamental de Transporte Interprovincial y la Federación de Campesinos Túpac Katari anuncian bloqueo de caminos a partir de este miércoles en La Paz.
Ver más
05/05/2026
La Paz: campesinos Túpac Katari y transporte interprovincial anuncian bloqueos desde este miércoles
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se registran bloqueos del sector transporte en la Red Vial de Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, por lo que solicitó a los usuarios tomar...
Ver más
05/05/2026
ABC registra bloqueos del sector transporte en cuatro departamentos
En Portada
05/05/2026 País
Gobierno convoca a transportistas a dialogar este martes
Tras una jornada de paros y bloqueos a nivel nacional, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó a los transportistas a dialogar este martes en...
vista
05/05/2026 Cochabamba
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del...
vista
05/05/2026 País
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del...
vista
05/05/2026 País
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
En la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que se debe interpelar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, legisladores de la...
vista
05/05/2026 País
Lupo alerta que bloqueos "destruyen la economía" y reducen la capacidad de atender demandas sociales
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, alertó que la persistencia de bloqueos y paros afecta la economía nacional y limita la capacidad de atender...
vista
05/05/2026 Seguridad
Órgano Judicial da un plazo de 72 horas al Ejecutivo para proteger a magistrados
La Sala Plena de las máximas autoridades del Órgano Judicial solicitó la implementación de un sistema integral y permanente de seguridad al presidente del...
vista
Actualidad
El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó este martes a su gabinete con funcionarios reciclados de su anterior gestión y...
Ver más
05/05/2026 Cochabamba
Manfred conforma su gabinete con funcionarios reciclados y nuevos
La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas informó este martes que a partir de hoy se iniciará...
Ver más
05/05/2026 Cochabamba
Arranca industrialización de la basura en Cotapachi y harán compost en Sacabamba
 El precio de petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 110 dólares, hasta los 109,80, lo que...
Ver más
05/05/2026 Mundo
El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo
La Sala Plena de las máximas autoridades del Órgano Judicial solicitó la implementación de un sistema integral y...
Ver más
05/05/2026 Seguridad
Órgano Judicial da un plazo de 72 horas al Ejecutivo para proteger a magistrados
Deportes
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Doble Click
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra