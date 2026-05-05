Gobierno devolverá ahorros en dólares a partir del 15 de julio: ¿cómo se hará y qué significa para el país?

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno anunció que a partir del 15 de julio se implementará un programa para la devolución total de depósitos en dólares retenidos. El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Iván Espinoza, informó que se alcanzará aproximadamente a 933 millones de dólares correspondientes a personas naturales.

La devolución de los ahorros será de forma progresiva durante un año, e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares que irán subiendo de forma escalonada mediante un cronograma que será publicado más adelante.

El ministro de economía, Gabriel Espinoza, explicó en una entrevista con Unitel que esta devolución se hará a partir de distintas fuentes de financiamiento. "Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores", dijo y afirmó que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

Otra de las medidas del Gobierno para enfrentar la crisis es el cobro de las remesas a partir del 7 de mayo. Estas podrán cobrarse al tipo de cambio referencial en el sistema financiero.

Espinoza afirmó que tiene un alcance práctico. "Cualquier persona que reciba remesas podrá cobrarlas al tipo de cambio referencial y ya no tendrá que recurrir a otras formas".

¿Cómo será esta devolución de dólares?

Gabriel Espinoza detalló que este proceso iniciará el 15 de julio con depósitos desde los 1.001 hasta los 3.000 dólares; luego siguen las personas naturales con depósitos desde los 5.000 dólares y así sucesivamente de manera escalonada.

"Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año", señaló la autoridad.

Un alivio temporal a la idea de la crisis

Por su parte, el analista económico, Fernando Romero, dijo que esta medida del Gobierno está tratando de recuperar la confianza en el sistema financiero que por años se encontraba en un "corralito bancario".

"Creo que va a reducir de cierta manera las expectativas de crisis bancaria ante los problemas de iliquidez del sistema financiero, porque se está programando los retiros a partir de julio con un monto ya definido de 3.000 dólares. Y esto puede ayudar paulatinamente y de manera relativa a que se reinserten los dólares, mejorando una liquidez en el sistema financiero", afirmó el experto para Urgente.bo.

Sin embargo, remarcó que para que esta sea una medida que brinde una seguridad económica permanente, debería estar acompañada de otras normativas que garanticen una solución definitiva a la problemática.

"Yo creo que muy parcialmente, simplemente se administrará la escasez de divisas, se dará un alivio temporal. Son medidas principalmente coyunturales, porque no corrigen los desequilibrios de fondo, ni el déficit fiscal, ni la equidad de exportaciones, ni la inversión extranjera, ni la disminución de reservas. Es solamente algo que apunta a recuperar en corto plazo la confianza, pero no se está viendo algo estructural o de fondo, son medidas de estabilización transitoria, pero no de cambio estructural", manifestó Romero.

Remarcó que todavía existen dudas en la ciudadanía, por lo que la devolución de las divisas no garantiza que las personas vayan a depositarlas en un banco, ya que no existe la certeza de si las podrán retirar más adelante.

"La devolución es gradual, escalonada y a mediano plazo. Entonces, no es que el día de mañana vayan a devolver esos 963 millones de dólares y aún así aunque los devuelvan, no garantiza que los mismos se vuelvan a inyectar al sistema financiero. Entonces, para nada es una solución permanente", reiteró el economista.



