COB convoca a nuevo ampliado de emergencia este domingo, esta vez en la ciudad de La Paz

Seis países de la región enviaron ayuda humanitaria consistente en alimentos e insumos de primera necesidad para apoyar el abastecimiento en el país, en un contexto de dificultades logísticas que... Ver más El mundo a Bolivia: Seis países de la región brindan ayuda humanitaria en medio de los bloqueos

Los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocados a ampliado de emergencia para este sábado para definir si asistirían al diálogo convocado por la Iglesia para este domingo, pero la... Ver más Suspenden ampliado de la COB en el que se debía definir asistencia al diálogo con autoridades

Tras el diálogo convocado por la Vicepresidencia, el vocero presidencial José Luis Gálvez, pidió a los sectores movilizados a declarar un cuarto intermedio inmediato en los bloqueos. Ver más Gobierno pide suspender los bloqueos en cuanto se instale el diálogo: "No hay por qué castigar a la población"