COB convoca a nuevo ampliado de emergencia este domingo, esta vez en la ciudad de La Paz
País
Publicado el 30/05/2026 a las 19h31
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado de emergencia para este domingo después de que se suspendiera por "por estrictas razones de seguridad" el encuentro que había sido fijado para este sábado.
La nueva convocatoria, que se lanzó en el día 30 de protestas en el país, es a las 9:00 el domingo en la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, ubicada en la zona de Miraflores.
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