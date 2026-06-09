Disminuyen los puntos de bloqueo de 93 a 85 este martes

País
URGENTEBO
Publicado el 09/06/2026 a las 10h50
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Este martes inicia con una disminución de los puntos de bloqueos, ya que este lunes se reportaban 93 en todo el país, pero esta jornada se contabilizan 85. De acuerdo con la información de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento más afectado vuelve a ser La Paz con 21 puntos de bloqueo.

Puntos bloqueados en La Paz

Salida Vichaya – Salida Achini

 Autopista – El Alto – Avenida Montes

 Límite Dpto Oruro – Cruce Caracollo

Cruce Luribay – Límite Dpto Oruro

 Salida Caquiaviri – Salida Vichaya

 Senkata – Achica Arriba

 Achica Arriba – Calamarca

Sica Sica – Cruce Luribay

Cruce Patacamaya – Sica Sica

Guaqui – Desaguadero

Cruce Tiahuanacu – Guaqui

Laja – Tambillo

Salida Viacha – Botijlaca

 Botijlada – Cruce Colegio Laura

Salida Achiri – Salida Berenguela

Río Mauri – Charaña

Cruce Río Seco – Laja

Calamarca – Ayo Ayo

Patamanta – Huarina

Ayo Ayo – Cruce Patacamaya

Cruce Caracollo – Retén San Pedro

Cochabamba es el segundo departamento más bloqueado con 19 sitios de conflicto:

Villa San Isidro – puente Lope Mendoza

Bella Vista – Vinto

Colomi – Sacaba

Paracaya – Chaco

Villa San Isidro – Puente Lope Mendoza

Chaco – Villa San Isidro

Sacambaya – Independencia

 Independencia – Tiquipaya

Parotani – Lavini

Lavini – Bombeo

Sacaba – Cochabamba

Paracti – Colomi

Rodeo – Cruce Vacas

Obra Km 22+645 – Rodeo

 Ferrocarril Tajras – Mizque

 Puente Lope Medoza – Epizana

 Peña Colorada – Pereira

Villa Granado – Peña Colorada

Santivañez – Capinota

Oruro con 18 puntos de bloqueo

 Límirte Dpto La Paz – Cruce Caihuasi

 Límite Depto Cochabamba – Límite Depto La Paz

Alcantarilla – Plaza Colquiri

Cruce Patacamaya – Lacka

 Límite Dpto La Paz – Cruce Curahuara

Puente Río Desaguadero – Límite Dpto La Paz

Puente Paria – Cruce Caihhuasi

Puente Río Colorado – Chakapuco

Puente Barras II – Turco

 Entrada Ocuri – Rio Tahaureja

Pongo – Confital

 Bombeo – Pongo

Cruce Capachos – Puente Paria

Machacamarquita – Entrada Huanuni

Vichuloma – Machacamarca

Pazña – Challapata

Río Jatun Mayu – Pueblo Rodeo

Confital – Límite Cochabamba

Chuquisaca con 8 puntos de bloqueo

Cruce Cayambuco – Puente Zudañez

Sunchu Tambo – Mojotoro

Límite Potosí – Entrada a Sucre

Yotala – Límite Potosí

Salida Ravelo – Río Fisculo

 Puente Zudañez – Cruce Quepupampa

Serrano Tomina – Padilla

Yamparaez - Tarabuco

Potosí con 9 puntos de bloqueo

Cruce Turichipa – Acceso Betanzos

Limite Chuquisaca – Retiro

Tholopalca – Ventilla

 Límite Dpto Oruro – Cruce Belem Pampa

Cruce Khuchu Ingenio – Puente Río Homos

Retiro – Cruce Turuchipa

Challapata – Crucero

Yocalla – Cruce Tarapaya

Acceso Betanzos – Cruce a Puna

Santa Cruz con dos puntos de bloqueos:

Los Troncos – Núcleo I

San Germán – Límite Dpto Cbba

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