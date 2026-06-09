Disminuyen los puntos de bloqueo de 93 a 85 este martes
Este martes inicia con una disminución de los puntos de bloqueos, ya que este lunes se reportaban 93 en todo el país, pero esta jornada se contabilizan 85. De acuerdo con la información de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento más afectado vuelve a ser La Paz con 21 puntos de bloqueo.
Puntos bloqueados en La Paz
Salida Vichaya – Salida Achini
Autopista – El Alto – Avenida Montes
Límite Dpto Oruro – Cruce Caracollo
Cruce Luribay – Límite Dpto Oruro
Salida Caquiaviri – Salida Vichaya
Senkata – Achica Arriba
Achica Arriba – Calamarca
Sica Sica – Cruce Luribay
Cruce Patacamaya – Sica Sica
Guaqui – Desaguadero
Cruce Tiahuanacu – Guaqui
Laja – Tambillo
Salida Viacha – Botijlaca
Botijlada – Cruce Colegio Laura
Salida Achiri – Salida Berenguela
Río Mauri – Charaña
Cruce Río Seco – Laja
Calamarca – Ayo Ayo
Patamanta – Huarina
Ayo Ayo – Cruce Patacamaya
Cruce Caracollo – Retén San Pedro
Cochabamba es el segundo departamento más bloqueado con 19 sitios de conflicto:
Villa San Isidro – puente Lope Mendoza
Bella Vista – Vinto
Colomi – Sacaba
Paracaya – Chaco
Villa San Isidro – Puente Lope Mendoza
Chaco – Villa San Isidro
Sacambaya – Independencia
Independencia – Tiquipaya
Parotani – Lavini
Lavini – Bombeo
Sacaba – Cochabamba
Paracti – Colomi
Rodeo – Cruce Vacas
Obra Km 22+645 – Rodeo
Ferrocarril Tajras – Mizque
Puente Lope Medoza – Epizana
Peña Colorada – Pereira
Villa Granado – Peña Colorada
Santivañez – Capinota
Oruro con 18 puntos de bloqueo
Límirte Dpto La Paz – Cruce Caihuasi
Límite Depto Cochabamba – Límite Depto La Paz
Alcantarilla – Plaza Colquiri
Cruce Patacamaya – Lacka
Límite Dpto La Paz – Cruce Curahuara
Puente Río Desaguadero – Límite Dpto La Paz
Puente Paria – Cruce Caihhuasi
Puente Río Colorado – Chakapuco
Puente Barras II – Turco
Entrada Ocuri – Rio Tahaureja
Pongo – Confital
Bombeo – Pongo
Cruce Capachos – Puente Paria
Machacamarquita – Entrada Huanuni
Vichuloma – Machacamarca
Pazña – Challapata
Río Jatun Mayu – Pueblo Rodeo
Confital – Límite Cochabamba
Chuquisaca con 8 puntos de bloqueo
Cruce Cayambuco – Puente Zudañez
Sunchu Tambo – Mojotoro
Límite Potosí – Entrada a Sucre
Yotala – Límite Potosí
Salida Ravelo – Río Fisculo
Puente Zudañez – Cruce Quepupampa
Serrano Tomina – Padilla
Yamparaez - Tarabuco
Potosí con 9 puntos de bloqueo
Cruce Turichipa – Acceso Betanzos
Limite Chuquisaca – Retiro
Tholopalca – Ventilla
Límite Dpto Oruro – Cruce Belem Pampa
Cruce Khuchu Ingenio – Puente Río Homos
Retiro – Cruce Turuchipa
Challapata – Crucero
Yocalla – Cruce Tarapaya
Acceso Betanzos – Cruce a Puna
Santa Cruz con dos puntos de bloqueos:
Los Troncos – Núcleo I
San Germán – Límite Dpto Cbba