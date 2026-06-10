EEUU advierte restricciones de visa para violentos

“Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos”, enuncia una publicación de la Embajada de EEUU en La Paz, acompañada de una composición de varias fotografías de las protestas contra el Gobierno.

El mensaje fue publicado la tarde de este miércoles, cuando se cumplen 41 días de manifestaciones y actos cada vez más agresivos de organizaciones campesinas y sindicales afines al evismo.

Estados Unidos ha reiterado en varias oportunidades su respaldo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien fue elegido en las elecciones generales de 2025 y forma parte del Escudo de las Américas, una alianza político-militar impulsada por el primer mandatario estadounidense Donald Trump en marzo de 2026.

Por su parte, el jefe de Estado boliviano advirtió recientemente que su administración no permitirá acciones que atenten contra la estabilidad institucional. “Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”, afirmó Paz Pereira.