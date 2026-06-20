Cocaleros del trópico desafían el estado de excepción: “Los vamos a estar esperando”

Cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron que mantendrán sus puntos de bloqueo pese a que el Gobierno dispuso estado de excepción en el país durante la madrugada de este sábado. Los movilizados son afines a Evo Morales.

“Las federaciones, bases y movilizados han determinado no acatar ni levantar el bloqueo en este punto (...) decirle al Gobierno que, por más que dicte estado de excepción a nivel nacional, este pueblo no se va a humillar ni tampoco se va a esconder”, afirmó un dirigente cocalero.

Este sector mantiene un punto de bloqueo en el puente Ichilo, límite entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Los cocaleros remarcaron que “si los militares quieren ingresar los vamos a recibir y los vamos a estar esperando. No porque muestren sus armas ni tengan leyes para matar al pueblo nosotros vamos a tener miedo”.

Los movilizados señalaron que permanecerán firmes en sus medidas de presión y que continuarán exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La madrugada de este sábado, el Gobierno dispuso estado de excepción tras 51 días de movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras nacionales.