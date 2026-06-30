Presidente ratifica que el estado de excepción es por 90 días

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este martes que el vigente estado de excepción se cumple por 90 días en el marco de las garantías establecidas por la Constitución y el respeto a los derechos humanos, y señaló que el Gobierno actuará con firmeza frente a hechos que, según dijo, han afectado al país.

“Primero pongamos a los culpables donde tienen que estar: ante la justicia. Y espero que la justicia y la Fiscalía nos colaboren, porque hay gente que ha hecho mucho daño bloqueando, y para eso requerimos una justicia fuerte, firme, y una Fiscalía también que pueda aplicar”, señaló el mandatario a Bolivia Televisión (BVT), ante la consulta sobre una posible ampliación de la medida.

El jefe de Estado indicó que el Órgano Ejecutivo asumirá las responsabilidades que le corresponden en el marco de la normativa vigente.

“El estado de excepción son 90 días, se cumple bajo las garantías de derechos humanos, bajo las garantías que manda nuestra Constitución, y seremos firmes”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de coordinación entre las instituciones del Estado para atender los hechos registrados en el contexto de los bloqueos.

“Necesitamos una justicia firme y una Fiscalía que también nos colabore, porque hay mucha gente que ha hecho daño en este tiempo del bloqueo y necesitamos colaborar entre varias instituciones del Estado”, afirmó.