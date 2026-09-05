Ejército identifica a la tercera víctima de la explosión en Viacha y compromete asistencia a la familia

El Comando General del Ejército identificó a la tercera víctima de las explosiones registradas en el Regimiento “Bolívar” de Viacha y anunció que brindará el acompañamiento, asistencia y beneficios que correspondan a la familia.

En un comunicado oficial, la institución castrense informó que la víctima encontrada sin vida es el soldado Wilson Copa Mamani, quien se encontraba cumpliendo su servicio militar en esta unidad.

“La institución brindará a su familia el acompañamiento, la asistencia y todos los beneficios que correspondan conforme a la normativa vigente”, señala el documento.

Con este nuevo deceso, suman tres las víctimas del hecho. Una vez recuperado el cuerpo, el Ejército señaló que las labores de búsqueda continúan en el lugar al igual que las investigaciones y peritajes para establecer con precisión las causas y circunstancias de lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.

“El Ejército de Bolivia continuará brindando toda la cooperación, documentación e información requerida por el Ministerio Público y las demás instancias responsables de la investigación”, añade señala el documento.