¿Estás enamorado? Hoy es el día perfecto para dedicar esta canción

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 13/03/2026 a las 14h24
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Cada vez que el calendario marca viernes 13, las supersticiones vuelven a ser tema de conversación. Sin embargo, en redes sociales muchos han encontrado una forma romántica de cambiar el significado de esta fecha dedicando la canción Viernes 13, interpretada por el cantante mexicano Marcos Menchaca.

El tema, de estilo pop romántico, juega justamente con la idea de que el viernes 13 suele ser considerado un día de mala suerte. A través de su letra, el artista transmite un mensaje diferente: cuando estás con la persona indicada, incluso un día asociado a la mala fortuna puede convertirse en un momento especial.

Desde su estreno, la canción ha encontrado un lugar importante en redes sociales. Cada vez que llega esta fecha es común ver historias, reels y publicaciones de parejas que utilizan el tema para dedicarlo a alguien especial, convirtiéndolo en una especie de tradición digital en esta jornada.

Una de las curiosidades del tema es precisamente ese contraste entre superstición y amor. Mientras muchas personas prefieren evitar tomar decisiones importantes un viernes 13, otras aprovechan el día para compartir mensajes románticos y demostrar que el amor puede cambiar cualquier mala racha.

Así, lo que para algunos es una fecha marcada por la superstición, para otros se transforma en la excusa perfecta para dedicar una canción y recordar que, cuando se trata de amor, hasta un viernes 13 puede convertirse en un día de buena suerte.

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