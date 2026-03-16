Oscar 2026: ganadores, momentos virales y polémicas que marcaron la gran noche del cine

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 16/03/2026 a las 11h13
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La edición 98 de los Premios Óscar se celebró el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien. La gala dejó grandes triunfos, discursos políticos, bromas polémicas y momentos virales que rápidamente encendieron las redes sociales.

La gran ganadora de la noche fue la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó varios premios importantes, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto para Sean Penn.

En las categorías actorales también hubo grandes protagonistas. Michael B. Jordan ganó el premio a Mejor Actor por su papel en Sinners, mientras que Jessie Buckley obtuvo el galardón a Mejor Actriz por su actuación en Hamnet. En animación, la sorpresa fue KPop Demon Hunters, que se llevó el Oscar a Mejor Película Animada.

Pero la ceremonia no solo estuvo marcada por los premios. Uno de los momentos más comentados fue el discurso político del actor español Javier Bardem, quien aprovechó la gala para pedir un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Palestina y expresar su postura sobre la guerra, generando aplausos en el teatro pero también debate en redes.

Otro de los momentos virales tuvo como protagonista a Timothée Chalamet, quien era uno de los favoritos para ganar Mejor Actor por su trabajo en Marty Supreme. Sin embargo, al anunciarse la victoria de Michael B. Jordan, las cámaras captaron su reacción seria y sorprendida, lo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Además, durante el monólogo inicial, el presentador Conan O’Brien hizo algunas bromas sobre Chalamet y su relación con Kylie Jenner, provocando risas en el público, pero también comentarios divididos entre los espectadores.

Entre triunfos cinematográficos, discursos políticos y momentos virales, los Oscar 2026 demostraron una vez más que la gala más importante del cine no solo premia a lo mejor de la industria, sino que también se convierte en un escenario donde el entretenimiento, la polémica y la actualidad mundial se mezclan frente a millones de espectadores.

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