Nuevo ciclo. Club Chaco apuesta por seguir creciendo en la temporada 2026

“El espíritu de la familia y el crecimiento” seguirá siendo el lema del Club Chaco Cochabamba para esta temporada.



Esa consigna se hizo evidente en la presentación de la nueva piel de la institución, que se llevó a cabo en el campo deportivo de la OTB Sarco.



Más de 250 niños y niñas se reunieron para ratificar su compromiso conla formación deportiva en Cochabamba.



En el “saque inicial” de la temporada, prevaleció la alegría y emoción de sus integrantes, la unión entre todas las categorías, el apoyo constante de los padres de familia y auspiciadores, así como el reconocimiento a las tricampeonas en las categorías mini.



Para el Club Chaco es fundamental transmitir que no solo forman deportistas, sino también personas, inculcando valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.