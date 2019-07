Riquelme dice que no estaba en planes del entrenador Vigevani

El delantero Marcos Riquelme señaló ayer que el principal motivo para decidir su salida del club Bolívar fue que no sintió respaldo del técnico César Vigevani. “Cuando llegué, tuve una charla con él y sentí que no me tenía en sus planes”, comentó el goleador antes de partir a Santiago de Chile para enrolarse a la Universidad de Chile.

“Vigevani no me dijo nada, sólo que cuando llegué tuve una charla y él me dijo que estaban viendo una posible salida mía y que si yo necesitaba su ayuda para salir, él lo iba a hacer, entonces desde ahí sentí que no me tenía en sus planes y hablé con mi representante para que me pueda sacar”, subrayó.

El argentino aclaró que su partida no obedece a un tema económico y que tenía todas las ganas de seguir jugando con los celestes. “Si fuera por dinero habría aceptado la oferta de Arabia, yo pedí mi salida por lo menos esta temporada, habían cosas que estaban pasando últimamente y yo no me sentía del todo bien y eso me llevó a tomar esta decisión”, agregó.