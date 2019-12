Peleas internas, premura e infecciones estomacales: Cornejo justifica el bochorno de Aurora en La Paz

El presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, admitió hoy que las controversias de los últimos días generaron en el equipo del primer plantel "un mal ambiente" y "peleas internas" por lo que se decidió enviar a los juveniles a La Paz para el partido con Bolívar en el torneo Clausura.

Revise las declaraciones del presidente del club, en el siguiente vídeo:

Cornejo también reveló que la disposición se tomó un día antes del encuentro y que sólo se logró reunir a once muchachos.

¿Por qué no fueron más jugadores del primer plantel? Cornejo señaló que "no era bueno mandar a unos y no a otros" y que los futbolistas "insinuaron que querían estar tranquilos para jugar los partidos de locales".

El dirigente relató que ya se tenían comprados los boletos de avión para el primer plantel por lo que los convocados tuvieron que ir en bus.

El presidente "celeste" señaló que, durante el trayecto hacia La Paz ocho de los jugadores comieron "por su cuenta" sándwich de pavita (pollo desmenuzado) y refresco en bolsas de plásticos.

Cornejo presentó un informe médico en el que se señala que los jugadores sufrían una infección estomacal y presentaban un cuadro de deshidratación, por lo que decidieron no enviarlos al segundo tiempo.

"Ellos querían seguir jugando, pero es irresponsable meter a jugadores deshidratados a jugar", apuntó.

Cornejo resaltó que los once jugadores hayan ingresado al primer tiempo, pese a los dolores físicos.

"Hemos mandado chicos que queremos probar y que han ido a dar la cara por el club y han jugado 45 minutos", aseguró Cornejo.

Ante el cuestionamiento de la existencia de algún acuerdo con el club Bolívar, el dirigente juró que "jamás vendería un partido" y negó cualquier intención de perjudicar a Wilstermann.

Ayer en el estadio Hernando Siles, Bolívar goleó a los juveniles de Aurora por 5-0 al cabo del primer tiempo, pero cinco jugadores no volvieron al complemento y el partido se dio por suspendido.

El torneo Clausura se encuentra en la recta final y Aurora pelea los últimos puntos para salir de la zona de descenso indirecto. Ayer, el Equipo del Pueblo tenía un duelo con el actual puntero de la tabla comparativa.