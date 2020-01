Edson Reynal: “En Bolivia se debe trabajar el fútbol base de forma integral”

El entrenador de fútbol Edson Reynal Landaveri, con gran trayectoria en las divisiones menores del club Rayo Vallecano de España, indicó que en Bolivia aún se tropieza con el trabajo en el fútbol base no sólo porque se lo descuida, sino porque además debe trabajarse en forma integral.

En su visita a Los Tiempos, Reynal contó su visión del balompié nacional, de su natal Coripata y del fútbol español en el que ahora forma jugadores.

¿Cómo inició su trabajo en el Rayo Vallecano?

-Ya son cuatro años que llevo en el Rayo Vallecano. Este año me renovaron contrato y se trata de una experiencia muy linda para mí.

A su retorno de España y ver el fútbol nacional, ¿cuál es la diferencia que identifica?

-Hay mucha diferencia. Este viaje me permitió estar en contacto con el fútbol más de cerca y precisamente para ver las diferencias, y en cosas que se deben trabajar acá y que se hacen allá. Un aspecto clave es el fútbol base, ya que muchos jóvenes llegan al fútbol profesional y muchos de ellos no llegan con esa base de profesionalización. La diferencia en el Rayo Vallecano, España y Europa, es que se trabaja muy bien desde las categorías menores. Por eso, si alguno alcanza a ser profesional un día, esa es la base que debe tener.

¿Cómo vio el trabajo de las menores en Bolivia?

-Vi que acá se enfocan en el fútbol profesional. Se enfocan en el primer equipo y no las reservas. A este equipo llegan chicos de 16 a 17 años que probablemente no tienen esa formación básica. En cambio, en el Rayo se forman desde los cinco años. Yo trabajo con chicos de 12 años y llegan con seis años de trabajo, luego pasan a juveniles y luego van al fútbol profesional.

¿Todos llegan al fútbol profesional?

-Es como un embudo, no es fácil que todos lleguen al fútbol profesional, pero pueden ir a Segunda B, Segunda A. Nosotros nos enfocamos en la formación deportiva como forma de vida, que no sólo sean profesionales en el fútbol, sino a nivel general en sus vidas.

¿Cómo aplicar esa disciplina de trabajo en Bolivia?

-Aproveché este viaje porque trabajo en un proyecto que intentaré traerlo acá, poder aportar con un granito de arena al fútbol boliviano que me vio nacer. El punto de vista no es cambiar a los ya formados, sino a los que podemos formar. Desde pequeñitos trabajar con psicólogos, nutricionistas, entrenadores, que se les de mucha formación. No sólo es lo deportivo, sino también en lo psicológico, ya que en Bolivia se falla mucho en ese aspecto. Deportivamente son talentosos, pero psicológicamente no están para vivir en ese fútbol profesional. Esa la razón para que muchos chicos desaparezcan rápido. Debe ser una formación integral.

¿Qué pasa con los estudios?

-En el Rayo y en España se hacen evaluaciones trimestrales de su desempeño escolar. Es una parte importante de su formación y evaluar si cumplen en la otra parte, que es la educación del colegio.

PROYECTO A SER APLICADO EN EL PAÍS

“Es un proyecto que lo vengo trabajando muchos años y lo que quiero es trasladar la metodología que tenemos en España y trasladarlo a Bolivia. Primero, darle formación a los entrenadores, darles herramientas necesarias y luego comenzar a trabajar en el fútbol base”, contó Edson Reynal, quien apuesta por implementar la enseñanza en el país.