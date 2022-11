Villar: “Catar 2022 va a ser un éxito”

Catar 2022 necesitó cuatro votaciones para ganar hace 10 años la organización del Mundial que está a punto de empezar y desde la primera tuvo el respaldo del presidente entonces de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, que piensa que “fue un acierto” y que “va a ser un éxito”.

“Yo le voté por el desarrollo del fútbol en aquella zona y porque pensaba que el apoyo a Catar daría apoyos a la candidatura a 2018 que presentamos España y Portugal. No pacté con ellos. No me han dado nada y yo no he pedido nada por mi voto. Es un país extraordinario, con sus peculiaridades. Va a ser un éxito”, aseguró Villar.

El expresidente repasó cómo sucedieron las votaciones del Comité Ejecutivo de la FIFA, del que formaba parte como vicepresidente, para elegir ambas sedes el 2 de diciembre de 2010 en Zúrich, donde se llevó “un disgusto” porque España y Portugal no ganaron y donde llegó con el voto decidido para la sede de 2022 después de que Catar le explicara su proyecto y le convenciera.

“Tengo una anécdota antes de la votación. Con motivo de una reunión de la FIFA o la UEFA vino un señor con chilaba blanca que me habló en español, se presentó como la candidatura y me dijo que iban a ganar. Me explicó el proyecto, me dijo que el emir estaba enamorado del tema, muy ilusionados, que iban a hacer campos en una sola sede y que se iban a poder ver cuatro partidos al día. Le pregunté por el calor, hablamos de la posibilidad de cambiar las fechas y me empezó a convencer”.

Villar sigue convencido de que la elección fue un acierto, porque a este Mundial “la gente va ir a un país limpio, en una época en la que va a hacer una temperatura de 18 o 20 grados, que ha trabajado durante once años para dar un gran servicio a los aficionados y al mundo del fútbol”.