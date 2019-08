Paul Pogba: "Los insultos racistas son ignorancia"

El futbolista francés, Paul Pogba, se mostró decidido a luchar contra el racismo, después de que él y su compañero del Manchester United, Marcus Rashford, recibieran todo tipo de insultos.

"Mis antepasados y mis padres sufrieron para que mi generación fuera libre hoy, para trabajar, tomar el autobús, jugar al futbol. Los insultos racistas son ignorancia y solo pueden hacerme más fuerte y motivarme para luchar por la próxima generación", escribió ayer en su cuenta de Twitter.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019