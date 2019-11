Bolívar golea para igualar a Wilster en la punta

Los jugadores de The Strongest coincidieron antes de reiniciar el torneo que su objetivo es claro: obtener los 30 puntos en los 10 partidos que faltan Ver más The Strongest no pierde la esperanza de coronarse en el torneo Clausura

La presencia del arquero Luis Fernando Cárdenas será la principal novedad que presentará Guabirá para la complicada visita a Real Potosí Ver más Cárdenas custodiará el pórtico de Guabirá

El Consejo Superior de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), que sesionó la noche del martes en su sede de la calle 16 de Julio, se dio plazo hasta el martes 3 de diciembre para definir la... Ver más AFC se pone plazo para estudiar situación de torneos