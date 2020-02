Vinto supera a Guabirá y escala en el Apertura 2020

Municipal Vinto Atlético Palmaflor conquistó ayer su segunda victoria del certamen al imponerse 2-0 a Guabirá, en duelo correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura 2020 y que se desarrolló en el estadio Félix Capriles.

El elenco quillacolleño trepó hasta la séptima ubicación e igualó el puntaje de Aurora y Wilstermann.

La de anoche fue la segunda victoria del benjamín de la División Profesional. En casa conserva el invicto no sólo en los cotejos, sino también en su arco, donde ya acumula 180 minutos sin recibir tantos.

El primer tiempo pasó casi desapercibido por las escasas emociones presentadas en cada arco.

Si bien el Azucarero anunció a los 4 minutos del primer tiempo con un remate de Luis Enrique Hurtado y que obligó al meta chileno Claudio Santis a despejar el esférico, fue lo más destacado de la visita.

A los 11’ PT, el brasileño Jefferson Tavares sacó un disparo de media distancia que casi sorprendió a un atento Saidt Mustafá, portero de Guabirá.

El fútbol duró hasta los 25’ PT, cuando el argentino Matías Abelairas combinó con Tavares y éste obligó a Mustafá a extremar recursos para evitar la caída de su marco.

El partido se hundió ahí. Las acciones posteriores pasaron desapercibidas y sin mayor relevancia.

En el complemento, el Verdeamarillo salió con todo para abrir el marcador, pero sin mucha claridad y bastante desesperación.

La ausencia de Erick Vásquez, por una lesión y además una extracción de una pieza dental, pesó en el volumen de juego de Municipal Vinto. También se sintió la falta del nigeriano Bismarck Ubah.

Sobre 18’ ST, el juez potosino Edson Ríos anuló un gol de Guabirá convertido por Juan Vogliotti, por fuera de lugar. Ese momento fue bien aprovechado por el local que jugó rápido con Tavares, éste se perfiló y sacó un remate que fue resuelto por Ariel Jaldín en la boca del arco (1-0).

De la desesperación, la afición de Las Fieras pasó al gozo y la felicidad.

Guabirá cayó inexplicablemente en un pozo del que no pudo salir. Desde la etapa inicial, el cuadro montereño perdió su poder ofensivo cuando el ariete argentino Alejandro Quintana se luxó el dedo meñique de su mano izquierda. Así, disminuido, siguió jugando.

La estocada final llegó en un momento clave: en 38’ ST, el recién ingresado Fabricio Bustamante cambió el balón a la otra banda donde se encontraba Abelairas, quien tocó para Iván Huayhuata y este a su vez dejó el balón en “bandeja de plata” para que “Pollito” Bustamante supero a Mustafá (2-0).

El Verdeamarillo se afianza y el sábado (15:00) jugará por vez primera ante otro rival valluno en la División Profesional: Aurora.

OPINIONES

"Buscábamos esta victoria y gracias a Dios lo conseguimos y a los compañeros". "Quería mi gol, lo venía buscando. Logré mi primer tanto a nivel profesional". Ariel Jaldín. Delantero Municipal Vinto AP.

"Creo que de no cometer los errores, el partido estaba más cerca nuestro". "No quiero hablar en caliente, hay que ver la jugada del offside. De no ser, nos cambió todo". Bruno Pascua. Volante ofensivo Guabirá.