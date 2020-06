Jugadores amenazan con no presentarse a la convocatoria de la FBF

Los jugadores del fútbol profesional anunciaron que si la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no da una respuesta positiva a sus demandas no acudirán a la convocatoria que podría realizar la selección nacional.

“Anunciamos que mientras no se solucionen los temas descritos, todos los futbolistas renunciamos a cualquier convocatoria que realice la FBF para acudir a la selección nacional y también asumiremos otras medidas mientras continúen los abusos e incumplimientos de parte de la FBF y de algunos clubes”, señala el comunicado que emitió hoy Federación Sindical Futbolistas Profesional Agremiados de Bolivia (Fabol).

Las demandas de los jugadores van desde una implementación obligatoria de los protocolos de bioseguridad en los clubes, con los recursos económicos que llegarán desde la Conmebol, además de garantizar las pruebas Covid-19, hasta el tema salarial de los futbolistas.

Tras la reunión que sostuvieron esta mañana los capitanes de los 14 clubes y Fabol determinaron que no aceptarán nuevamente rebajas a sus salarios, como sucedió en los meses de marzo, abril y mayo.

“Todo el país ha conocido una propuesta seria que viene a constituirse en la única que se ha presentado y que prácticamente es la solución para que nuestro fútbol pueda sobrevivir hasta fin de año… esta es una gran oportunidad que no se volverá a presentar y si la no se concreta entonces le van a volver a echar la culpa a la pandemia, pero quien va a tener que sufrir las consecuencias nuevamente va a ser el jugador de fútbol, eso no lo vamos a permitir”, explicó David Paniagua, secretario general de Fabol.

Entre los otros puntos a solucionar por la FBF están los casos de las deudas del club San José, el funcionamiento del TRD y el caso de la denuncia por los contratos de Aurora.