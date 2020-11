FBF responde a Peredo y anuncia defensa contra “calumnias”

El vocero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Ángelo Pórcel, sostuvo ayer que las denuncias de Marco Peredo, extitular federativo y de la Liga, son falsas y explicó que la entidad hará las representaciones legales por las calumnias vertidas contra los actuales dirigentes.

“Desmentimos estas acusaciones. Están en su derecho de hacer las denuncias que correspondan y se haga una investigación. Si hay culpables se sancionará. Contrariamente, Marco Peredo está acostumbrado a denunciar, a sindicar a las personas y procede de esa forma. Lo que pasa es que él está sangrando por la herida, porque en el momento que don César Salinas, que en paz descanse, fue electo, la intención de Peredo y de Clíver Rocha era continuar al mando de la federación”, indicó Pórcel.

La mañana del miércoles, Peredo y otras personas allegadas al fútbol dieron una conferencia en Santa Cruz, en la que denunciaron un presunto sobreprecio en la compra de los terrenos para construir La Casa de la Verde, entre otros temas.

Según Peredo, la gestión actual de la FBF compró los terrenos de Alto Achumani con un sobreprecio de 101.645, es decir, 487,9 el metro cuadrado. Inicialmente, según el memorial presentado ante las autoridades, el metro cuadrado costaba Bs 0,48.

“Yo quisiera que el señor Marco Peredo venga a La Paz y consiga un metro cuadrado hasta en (menos de) 100 dólares. Es irracional su comparación, hablar de 48 centavos de boliviano a más de 400. Diferente es comprar en un cerro o un terreno que no es apto para construcción. Se compró un terreno directo para hacerlo. La FBF no lo adquirió por gusto y capricho, vino una comisión de Conmebol, que no desembolsa así por así el dinero”, acotó el vocero de la federación.

En octubre de 2019, la FBF y Conmebol dieron inicio al proyecto que permitirá al fútbol nacional, pero principalmente a la selección nacional en todas sus categorías, contar con un predio acorde a sus necesidades.

Al margen de las denuncias de estas presuntas irregularidades, los exdirectivos también anunciaron medidas contra los miembros del Comité Ejecutivo, a razón de los “Bonos de Navidad” y otros hechos que acompañan las acusaciones formales contra los mencionados.

“A criterio de la federación, rechazamos contundentemente estas denuncias. Nosotros también vamos a recurrir a la Fiscalía General (del Estado) para que Marco Peredo responda también sobre su manejo en la federación, que diga cuánto ha dejado en las arcas de la federación y cuánto se ha gastado”, concluyó el directivo.

¿En qué consiste La Casa de la Verde?

La Casa de la Verde es un proyecto iniciado por César Salinas (+) en su gestión al mando de la Federación Bolviana de Fútbol (FBF). El mismo debe ser emplazado en la zona de Alto Achumani, en La Paz.

De acuerdo al proyecto presentado en octubre de 2019, el mismo constará de tres áreas sobre cuatro hectáreas: deportiva, con todas las comodidades en canchas y vestuarios; administrativa, con oficinas y áreas de parqueo; hospedaje, con 44 habitaciones y baño privado, salas de estar y otras dependencias para brindar comodidad.

Denuncian a Paniagua por irregularidades

Ángelo Pórcel, vocero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y dirigente de Real Potosí arremetió contra el secretario general del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), David Paniagua, se le acusa por presuntas irregularidades.

“¿Qué moral tiene David Paniagua para hacer denuncias? Cuando a Real Potosí le sacaron casi dos millones de dólares”, indicó el dirigente, quien además anunció que el club lila inició acciones legales y mandarán hasta la siguiente semana una carta notariada.

Dos extitulares hablan de llegada de Comisión

Página Siete

Dos expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ven inminente la llegada de una comisión normalizadora de FIFA, para que ponga solución al caos dirigencial desde hace más de tres meses.

“Como no hay entendimiento, tal parece que viene una comisión normalizadora que ponga fin a esta situación conflictiva. Estoy absolutamente convencido que es la única salida para la crisis, no hay forma en que se pongan de acuerdo las partes en conflicto”, afirmó el expresidente de la FBF, Rolando López, titular en 2016.

“Acuérdense que nos van a recibir la denuncia y nos van a intervenir, le doy por hecho que será así, estos casos tienen repercusión mundial, ya que la plata de la FIFA es el dinero del mundo”, dijo Marco Peredo, presidente en 2017.