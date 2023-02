El exigente fútbol nacional cobra el cargo de dos DT

El balompié nacional es uno de los más intolerantes de la región, algo que quedó en claro esta temporada, ya que después de tan sólo de dos fechas del torneo todos contra todos y uno del seriado, dos directores técnicos ya fueron relevados de sus cargos.

El primero en perder su puesto fue Juan Pablo Grass, quien dirigía a Independiente de Sucre, y el segundo fue Christian Reynaldo, de Libertad Gran Mamoré.

Gras no conoció de victorias en esta temporada. En el torneo todos contra todos cayó ante Royal Pari (2-1) y ante The Strongest (1-4); mientras que en el campeonato por series fue goleado (1-4) por Always Ready.

Su cargo será ocupado por Álvaro Peña, a quien el club capitalino le dio la bienvenida ayer. “Hoy (por ayer) damos la bienvenida a nuestra institución al profesor Álvaro Guillermo Peña, quien estará al frente del comando técnico del Matador. Bienvenido, profe, vamos juntos en busca de alegrías”, señala el club en su comunicado.

Peña asumirá el mando del club hoy y dirigirá al Inde mañana (20:00) cuando visite a Oriente Petrolero, en el estadio Ramón Aguilera Costas, por la tercera fecha del todos contra todos.

Entre tanto, Christian Reynaldo, que fue reemplazado por el argentino Andrés Marinangeli, fue relevado en el cargo después de una victoria y dos derrotas.

Reynaldo, quien logró ascenso del club trinitario a la División Profesional, debutó con un triunfo (3-2) ante Vaca Díez en el torneo todos contra todos. Pero después cayó por goleada (5-0) en su visita a Always Ready. Y en el campeonato por series perdió (3-0) ante Royal Pari.

Estos resultados fueron suficientes para que las dirigencias de ambos clubes definan poner fin a los contratos de los estrategas.

Es posible que el número de técnicos relevados en sus cargos aumente el fin de semana o incluso en las siguientes horas, si la dirigencia del club Blooming oficializa la salida de Thiago Leitao, quien tampoco conoce de victorias en lo que va la temporada. Los medios ayer incluso señalaron que la dirigencia de la Academia ya tiene conversaciones adelantadas con Claudio Biaggio, para ocupar ese lugar.

Otro estratega que estaría en la cuerda floja es Víctor Hugo Andrada, de Nacional Potosí, tras la eliminación en la Copa Libertadores, tras un resultado global de 9-2.