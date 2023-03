El balompié nacional cobra el puesto de cuatro técnicos

Pablo Godoy, exestratega de Always Ready, se convirtió en el cuarto director técnico en perder el puesto en el exitista fútbol nacional boliviano, que ya cobró el cargo de Juan Pablo Grass (Independiente), Thiago Leitao (Blooming) y Christian Reynaldo (Gran Mamoré), en poco más de un mes de iniciados los campeonatos.

Pese a que la dirigencia del club Always Ready no oficializó la salida de Godoy, se conoce que la dirigencia del Millonario evalúa las diferentes opciones que tiene para reemplazar y el estratega, que ayer ya no dirigió el entrenamiento del equipo.

Godoy, que sufrió dos derrotas (3-0 y 1-3) en la segunda fase de la Copa Libertadores ante el chileno Magallanes, consiguió resultados auspiciosos en el fútbol nacional como la goleada de 5-0 sobre Gran Mamoré por el torneo todos contra todos y de 1-4 ante Independiente en la copa seriada. Pero éstos no fueron suficientes, ya que, tras el empate (2-2) en Villa Ingenio, ante Wilstermann, fue cesado de su cargo.

Godoy, así como en los otros casos de Grass, Leitao y Reynaldo, fue cesado de su cargo por la intolerancia a los malos resultados.

Un claro ejemplo de que el fútbol nacional no permite los procesos es que sólo tres de los 17 técnicos con los que se inició esta temporada continúan sus contratos de desde 2022: Roberto Pérez en Aurora, Richard Rojas en Real Tomayapo y Mauricio Soria en Guabirá. Y de esos 17 estrategas sólo uno se mantiene en su puesto por más de dos años: Erwin Sánchez, en Oriente Petrolero desde 2020.