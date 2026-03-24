Inundaciones afectan al trópico y la sequía ya azota al cono sur de Cochabamba por falta de lluvias

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 24/03/2026 a las 8h21
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La sequía y las recientes inundaciones en el trópico han dejado miles de familias afectadas y severas pérdidas agrícolas en más de cinco municipios de Cochabamba.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López, informó que la sequía es uno de los fenómenos más severos en este momento, especialmente por la falta de lluvias durante el mes de febrero. 

Esta situación ha impactado directamente en la producción agrícola. “Muchos municipios y agricultores han podido sembrar, pero las lluvias no han acompañado el desarrollo de los cultivos, no ha precipitado más de 20 días, lo que ha generado incluso pérdidas totales”, explicó.

En Mizque con declaratoria de emergencia la sequía ha afectado a 2.300 familias en 39 comunidades con 1.650 hectáreas dañadas. 

Asimismo, Pojo con declaratoria de desastre, reporta 167 familias afectadas y 596 hectáreas perjudicadas.

En Tarata, con declaratoria de desastre, la situación también es crítica, con 2.750 familias damnificadas y alrededor de 435 hectáreas de cultivos dañados. Mientras tanto, Totora, declaratoria de desastre, registra uno de los mayores impactos, con 2.475 familias afectadas en 74 comunidades y más de 6.359 hectáreas de producción  comprometidas.

Otro de los municipios golpeados es Pasorapa, con declaratoria de desastre donde 860 familias han sufrido pérdidas de 4.186 hectáreas, además de afectación en ganado ovino, caprino y bovino.

Inundaciones

Sin embargo, la sequía no es el único problema. Las intensas lluvias provocaron inundaciones. Según el reporte oficial, en la región del trópico el 18 de marzo los municipios de Puerto Villarroel y Entre Ríos registraron lluvias torrenciales que afectaron a más de 4.000 familias. 

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Oscar Zelada, informó sobre la afectación en Puerto Villarroel, en 80 sindicatos y comunidades afectadas, 3.500 familias afectadas, 650 familias damnificadas. Además, se registraron 4.570 hectáreas, unidades educativas centros de salud, perdida de terrenos agrícolas, la piscicultura En Ayopaya, incluso se suspendieron actividades en unidades educativas.

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