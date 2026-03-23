Marco Etcheverry: “Ante Surinam no será un partido fácil” y “no creo que haya una ventaja”

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 23/03/2026 a las 8h42
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El mundialista Marco Antonio Etcheverry, quien estuvo en La Paz la semana pasada, dijo que la ilusión de la hinchada con la Selección Nacional comenzó hace tiempo, pidió “no confiarse” pues tanto Bolivia como Surinam tienen un 50 por ciento de posibilidades de clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. 

“No creo que haya ventaja sobre la Selección de Surinam, el que piensa así se equivoca, ellos al igual que nosotros tienen un 50 por ciento de luchar, de pelear; están bien comandados, el técnico (Henk Ten Cate) trabajó bien, los jugadores están de giras por Europa, juegan la Liga neerlandesa y otras, será un partido complicado; ellos deben pensar que nos ganarán”, dijo Etcheverry. 

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará el jueves 26 en el estadio BBVA, de Monterrey, en México a partir de las 18:00, este choque a nivel internacional es calificado como histórico para ambas selecciones, pues la Verde sueña con volver a un Mundial después de 32 años, en tanto que su rival quiere jugar su primera Copa del Mundo. 

El ganador de este partido peleará el boleto con Irak, encuentro que está programado para el 31, en el mismo escenario deportivo. “No tenemos nada asegurado; para los bolivianos ante Surinam es el partido más importante, no será fácil, de nada vale hablar del segundo encuentro si no pasamos el primero, por eso debemos enfocarnos en el primer partido”, agregó. 

Etcheverry, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de Bolivia, participó con la Verde en el Mundial de 1994 bajo el mando de Xabier Azkargorta; “El Diablo” participó en ese campeonato tras salir de una grave lesión, “recuerden que estaba en recuperación por lo de mi rodilla”. 

Adelantó que no viajará a México para ver el encuentro de la Verde, “al igual que todos veré ese partido ilusionado; al técnico le deseo que le vaya de maravilla”. Recordó que cuando él jugó las eliminatorias para el Mundial 1994 ya había jugado dos mundiales juveniles. 

“Encima tenía muchos partidos internacionales con la Academia (Tahuichi) viajamos mucho. Creo que ahora fue un buen paso que la Selección Nacional juegue partidos amistosos, es importante la competición, sobre todo internacional. Sé que ya no puedo apoyar a la Selección dentro del campo de juego, pero sí desde fuera. Los jugadores tienen que llegar finos para los partidos que serán duros, son los más complicados, esperemos que se dé la clasificación”, afirmó. 

Recordó que cuando la Verde se clasificó al Mundial 1994, la gente “celebró y celebró; fue un momento en el que el país tenía problemas económicos, superamos ese mal momento con la alegría de ir a una Copa. Ojalá que los muchachos que jugarán esos partidos le den una alegría a la gente. Óscar (Villegas) es un hermano, lo apoyo y deseo que le vaya de maravilla”, indicó.

Partido de Estrellas

El 12 de abril, en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, se enfrentarán la Selección de Puerto Rico y las Leyendas de Brasil. Para este compromiso fue invitado Marco Antonio Etcheverry, quien jugará en ambos representativos. 

“Estaré en Puerto Rico y representaré a Bolivia, estaré junto a campeones mundiales como Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Edmilson, Júnior, Anderson Polga (entre otras grandes figuras del fútbol), será un gran honor”, aseguró.

La organización está a cargo de la empresa Master World Games que denominó al encuentro “Una Noche de Leyendas y Estrellas”, también anticipó que entre los invitados estarán por Puerto Rico, Alexis Rivera, Héctor Ramos, Marco Vélez, Marcos Lugris, entre otros futbolistas quienes hasta el momento no confirmaron su participación. 

“La fiesta también se vivirá fuera del campo con invitados especiales de la música como DJ Ronald (hijo de Ronaldo Nazário), Milena Domingues y muchas sorpresas más que harán vibrar el estadio”, subraya la invitación de la organización. 

La Verde

La Selección Boliviana se encuentra en Monterrey desde el lunes, a la concentración cerrada se incorporaron poco a poco los “legionarios”. El seleccionador Óscar Villegas arma el plantel para enfrentar el jueves a Surinam.

Más datos

La Copa Mundial del Mundo 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de Julio. El partido inaugural será entre México y Sudáfrica.

Marco Antonio Etcheverry Vargas, nació en Santa Cruz de la Sierra el 26 de septiembre de 1970, jugó la mayor parte de su carrera en el D. C. United. Es reconocido como el “mejor futbolista boliviano de todos los tiempos”.

En 2006, acompañado por Carlos Valderrama, Iván Zamorano, José Luís Chilavert, Diego Latorre, Álex Aguinaga, entre muchos otros, jugó su partido despedida en el estadio Ramón Aguilera Costas.

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