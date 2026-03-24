Bolivia brilla en México: gana primer lugar en campeonato mundial de asadores ancestrales 2026

A través de un video en sus redes sociales, el “Gato Chef” dio a conocer que Bolivia destacó en el Torneo de Asadores Ancestrales 2026 en México, logrando importantes premios a nivel mundial.

En el material publicado, el “Gato Chef” confirmó que el equipo boliviano participó en este importante evento internacional, donde compitieron con representantes de distintos países.

Bolivia logró subir al podio en dos categorías, obteniendo el primer lugar en pollo y el tercer lugar en pescado, resultados que posicionan al país dentro de la élite de la parrilla a nivel mundial.

El torneo, enfocado en técnicas tradicionales y sabores ancestrales, permitió que los representantes bolivianos destaquen por su identidad gastronómica, combinando experiencia, creatividad y productos nacionales.

Tras conocerse los resultados, los cocineros celebraron este importante logro, resaltando el esfuerzo y la dedicación que implicó representar al país en una competencia de este nivel.

Este reconocimiento internacional reafirma el crecimiento de la gastronomía boliviana y su capacidad de competir en escenarios globales, llevando su sabor y tradición a lo más alto.