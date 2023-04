Aurora buscará recuperar posiciones en el campeonato a costa de Palmaflor

Aurora intentará hoy recuperar la tercera casilla de la tabla de posiciones del Campeonato de la División Profesional, cuando enfrente a Palmaflor desde las 19:00, en el estadio Félix Capriles, en el cotejo por la séptima fecha.

El Equipo del Pueblo perdió la tercera posición tras caer por 1-0 ante Bolívar en la pasada fecha. El actual dueño de esa posición es precisamente el rival de hoy, que superó a Aurora después de vencer (3-2) a Blooming.

Con esa meta en la cabeza, el entrenador de Aurora, Roberto Pérez, no cambiará la propuesta de juego. En el once titular que le dio buenos resultados solo tendrá una variante obligada, debido a que Fernando Aguilar no podrá jugar hoy al haber acumulado cinco tarjetas amarillas y deberá descansar una fecha.

Pérez le dará la confianza al lateral izquierdo Óscar Vaca para ocupar ese lugar, quien tendrá la dura tarea de no hacer extrañar a Aguilar.

Al respecto, el técnico Pérez aseguró a los medios que “tener variantes es importante, porque somos un equipo intenso. Tenemos gente en la banca que cuando entran responden con la misma intensidad”.

Para el estratega, todos los partidos serán una final, porque su objetivo no es sólo clasificar a un torneo internacional, sino estar arriba peleando por el título.

Entre tanto, el estratega de Palmaflor, Daniel Brizuela, tendrá la baja del defensor Sebastián Reyes, por una molestia muscular.

El reemplazante será el paraguayo Ramón Coronel, quien ya ocupó ese lugar en el cotejo ante Blooming, cuando Reyes dejó el campo de juego lastimado.

Brizuela acostumbra usar al jugador Sub-20 en el segundo tiempo. En todos los encuentros de la temporada, el elegido fue Javier Guerra, sin embargo, es posible que defina hacer algún cambio, ya que durante la gira de Palmaflor por Argentina probó a otros jugadores de la categoría, como a Nils Huasna.

Brizuela aseguró que se aprovechó el receso para corregir los errores, como por ejemplo mantener el orden táctico.

El equipo cerró entrenamientos ayer en Villa Tunari en la mañana y emprendió viaje a la capital de Cochabamba por la tarde.

Entre tanto, las entradas continúan a la venta con la siguiente escala de precios: preferencia 50 Bs, general a 40 Bs y curva norte a 30 Bs.