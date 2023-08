Bolívar da el primer golpe en casa ante Athletico Paranaense y se ilusiona (3-1)

Bolívar consiguió anoche dar el primer paso en la Copa Libertadores 2023, luego de vencer 3-1 a Athletico Paranaense en el estadio Hernando Siles, por el cotejo de ida de la fase de octavos de final.

Con la ventaja de dos goles a su favor, el equipo nacional buscará sacar el boleto a cuartos de final en Curitiba, cuando visite al cuadro brasileño el martes 8 de agosto (20:00).

La Academia empezó a presionar desde el minuto inicial, pero sin un norte y sus principales referentes de ataque totalmente perdidos en cancha.

El Furacao pegó a los 10 minutos con el 0-1, luego del desborde de Vítor Roque y el toque para Erick, quien en total libertad y ante la mirada de la zaga celeste dio media vuelta en el área chica para batir a Carlos Lampe.

Cuando la visita arrinconó a Bolívar en su área, el elenco paceño igualó a los 13’ PT en una contra iniciada por Gabriel Villamil y la definición de Ronnie Fernández, quien aprovechó un doble error de Kaique (1-1).

La igualdad inclinó la balanza en favor de Bolívar, que dio la vuelta al marcador a los 27’ PT con el tanto de Diego Bejarano, quien sacó rédito de un error del fondo brasileño y sacó un remate cruzado en el ingreso del área grande (2-1).

En el complemento, Bolívar y Athletico Paranaense no se guardaron nada en busca de sacar a flote sus intereses.

La polémica se instaló a los 16’ ST, tras un tiro de esquina de Arturo Vidal y una dudosa jugada que pegó en la mano de José Sagredo, acción que el juez ecuatoriano Guillermo Guerrero determinó que no fue penal.

El 3-1 final de Bolívar llegó a los 31’ ST, luego de un centro de Sagredo y el frentazo del trasandino Fernández.

Otros resultados

En el estadio Diego Maradona de Buenos Aires, Argentinos Junios y Fluminense igualaron 1-1, en un partido en el que el jugador Luciano Sánchez, del Bicho, sufrió una luxación completa de la rodilla izquierda, tras una falta cometida por Marcelo, quien fue expulsado por la acción. Elfutbolista será baja por al menos seis meses.

En el estadio Monumental de Buenos Aires, River Plate ganó 2-1 a Internacional de Porto Alegre.

Hoy juegan (hora de Bolivia): Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle (20:00), Nacional vs. Boca Juniors (20:00) y Atlético Mineiro vs. Palmeiras (20:30).