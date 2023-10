Palmaflor termina con la sequía de victorias tras vencer a Wilstermann

Palmaflor terminó con una sequía de once partidos sin conocer victorias, tras que ayer derrotó por 2-0 a Wilstermann, en el duelo que inició la fecha 28 del Campeonato de la División Profesional, que se jugó en el estadio Bicentenario, de Villa Tunari.



El cuadro del trópico no conocía de triunfos desde el 7 de julio cuando venció por 1-0 a Real Santa Cruz por la fecha 18 del torneo todos contra todos.



Desde aquella fecha sufrió 7 derrota y 4 empates entre los dos campeonatos.



Pese al triunfo Palmaflor continúa al fondo de la tabla acumulada, en la casilla del descenso de categoría.



Entre tanto, Wilstermann buscaba sumar su tercera victoria al hilo, para así acercarse más a la zona de clasificación a una Copa Libertadores. La derrota lo dejó en la octava casilla y se mantiene en el área de premiación a una Copa Sudamericana.

Partido



En el encuentro, Palmaflor fue el que más vocación ofensiva tuvo, consciente de que debía ganar para no alejarse de la posibilidad de salir del fondo de la tabla acumula.



Los remates de Luis Vargas (8’PT) y Sebastián Melgar (11’PT), que fueron detenidos por el golero aviador Arnaldo Giménez, anunciaron para el cuadro del Chapare.



Wilstermann tuvo su mejor momento en la parte final del primer tiempo cuando a los 32’PT el golero Mauricio Adorno logró bloquear el cabezazo de Ariel Nahuelpán, que buscaba colarse cerca del vertical derecho.



Seis minutos después Alejandro Chumacero no pudo darle dirección a su remate, después que recibió un pase retrasado de Juan Pablo Aponte. El esférico pasó a centímetros del pórtico y el duelo se fue al descanso con el marcador en blanco.



En el segundo tiempo Wilstermann nunca pudo encontrar su juego y tuvo muchos problemas para intentar frenar las embestidas de Palmaflor.



Luis Hurtado estuvo a punto de sorprender a Giménez, cuando envió una especie de centro al área chica, que por poco no se metió al fondo de las redes, ya que golpeó contra el vertical y la pelota rebotó fuera del arco (4’ST).



Giménez salvó al Rojo a los 5’ST, al sacar al tiro de esquina un disparo de Melgar, pero nada pudo hacer cuando a los 24’ST, Richard Spenhay convirtió el 1-0, de penal.



La infracción fue cometida por el golero Giménez a los 19’ST, cuando derribó a Melgar en el área chica. Tras la revisión del VAR el juez Jordy Alemán sancionó la falta con la pena máxima.



Palmaflor sentenció la victoria a los 44’ST, con el tanto de Fernando Luna, quien remató por encima de Giménez y este creyó que el balón se iba sobre el travesaño, pero se coló en el ángulo superior derecho.



La fecha 28 continuará desde este jueves 19 de octubre.