Daniel Rojas entre algodones en The Strongest

El mediocampista Daniel Rojas no terminó la práctica de The Strongest ayer, salió rengueando del campo de juego mientras sus compañeros seguían trabajando, pero no se trata de nada de grave, informaron en el club.

Está garantizada la presencia del ex Oriente en el partido del domingo frente a Bolívar (17.30), por la quinta fecha del torneo Apertura 2024 (clásico interseries).

Un uñero en uno de los dedos del pie derecho, que le causó dolor, fue el motivo por el que se retiró anticipadamente a los vestuarios.

El cuerpo médico del club informó que el volante cruceño ya ha sido atendido y participará con normalidad del entrenamiento de este miércoles.

Los atigrados están concentrados al 100% en el clásico, dijo Rojas, pues ya se dio vuelta la página por lo sucedido en los partidos con San Antonio y Real Tomayapo. “Las críticas siempre van a estar, los resultados anteriores ya son pasado y ahora estamos enfocados en lo que nos diga el profe (Pablo Lavallén) y en lo que podemos hacer el fin de semana”.

Busca un lugar

El defensor Marc Enoumba debutó en el Tigre el sábado frente a Tomayapo, ingresó en la segunda parte en lugar de Maximiliano Caire, pero el objetivo apunta ahora a arrancar desde el inicio en el clásico del fin de semana.

Contó que hizo “una muy buena pretemporada”, pero por una molestia muscular no pudo estar presente en los primeros partidos, motivo por el que perdió la titularidad. “Tuve que descansar unos tres días, que me costaron el lugar”, dijo.

Está recuperado y desde hace varios días “estoy trabajando de la mejor manera y ahora ya es decisión del técnico escoger a quien vea mejor, pero creo que estoy por buen camino y ojalá que pueda ser el elegido”.

Es probable que Enoumba integre la zaga central junto al capitán Adrián Jusino, situación que el cuerpo técnico definirá en los siguientes entrenamientos.

Del cotejo ante el celeste manifestó que “es un partido muy importante, un poquito más que los otros, porque es un clásico”.

Estará enfrente, además, un equipo “con el que tenemos siempre la competencia por el título y estoy seguro de que será una linda fiesta para para el hincha paceño, que siempre va a alentar”.

El equipo se está preparando de la mejor manera, complementó, pues el objetivo es jugar un buen partido en el Hernando Siles y regalar una victoria a los hinchas.