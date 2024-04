Always Ready empata (1-1) en su visita a Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la retención y remisión de pagos a Oriente Petrolero por el... Ver más Impuestos solicita a la FBF la retención de los ingresos de Oriente Petrolero

The Strongest ayer no pudo resistir la ventaja parcial de 0-1 y cayó por 2-1 ante Estudiantes, en el duelo por la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores que se jugó en La Plata. Ver más The Strongest no resiste la ventaja y cae ante Estudiantes en la Libertadores

Always Ready, Nacional Potosí y Real Tomayapo disputarán hoy la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana 2024 fuera de casa, cuando visiten a Defensa y Justicia, Fortaleza e... Ver más Clubes bolivianos salen de casa por la Copa Sudamericana