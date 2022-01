Nosiglia cumple histórica carrera sin sumar penalizaciones

El rally Dakar Arabia Saudí 2022 llegó ayer a su fin en el mismo punto donde comenzó el 1 de enero, en la ciudad de Jeddah, lugar donde el competidor de motos boliviano Daniel Nosiglia (Rieju) llegó marcando una campaña impecable: no sumó penalizaciones y acabó un recorrido impecable.

Más allá de que Nosiglia quedó en la clasificación general en el puesto 17 y no pudo superar la posición 11 alcanzada en 2019 en Perú, su espectacular remontada y superando las adversidades lo dejan con un prometedor futuro para 2023.

“Muy contento, llegué pensando en acabar tranquilo esta etapa del Dakar. Tenía muchísima diferencia con el de adelante y el de atrás, así que he disfrutado de manejar y poder acabar todo. Ha sido un buen Dakar para mí, fui mejorando y, pese a las dificultades, llegamos. Sabíamos desde un principio que las posibilidades eran difíciles de pelear con una moto estándar, pero no tuve ninguna penalización, no cometí errores grandes ni tuve muchas dificultades”, declaró Nosiglia al equipo de prensa del equipo Rieju.

Sin mayor presión a perder la casilla 17 de la clasificación general, Nosiglia acabó ayer la etapa 12 Bisha-Jeddah en la casilla 25, al cabo de 680 kilómetros con un tiempo de 1 hora 51 minutos y 20 segundos (1H51’20”), a 11’20” del chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), ganador del tramo con 1H40’00”, resultado que le aseguró el subcampeonato de la categoría.

En la general, Nosiglia acabó en el puesto 17 con un crono final de 41H02’46”, a 2H15’16” del británico Sam Sunderland (GasGas) que se llevó el primer puesto de la modalidad con un tiempo global de 38H47’30”.

El rendimiento de Daniel deja abierta la chance de que el piloto siga compitiendo por esta escudería en 2023, ya que fue su mejor piloto en el Dakar 2022, por encima del reconocido Joan Pedrero (ESP).