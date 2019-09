Pinto vuela en Quintanilla y analiza dejar el motociclismo

El piloto cochabambino Cristhian Pinto ganó la sexta fecha del Campeonato Nacional de Motociclismo que se corrió ayer en el circuito de la zona de Quintanilla, en Sacaba.

Pinto fue el más veloz en la categoría más importante de la modalidad cross, la MX-1. El cochabambino ganó las dos mangas.

Los hermanos Paúl y Cristhian Pinto tenían una sanción de un año, tras los incidentes que se registraron en la cuarta fecha en Cliza. Paúl dejó de competir, se encuentra en Estados Unidos, y Cristhian hizo lo imposible para poder correr ayer. Pidió disculpas y la Federación Boliviana de Motociclismo le permitió competir.

“Me hicieron pedir disculpas y me dejaron correr esta fecha y me imagino que van a levantar mi sanción”, dijo Pinto, quien derramó lágrimas de emoción y de impotencia al mismo tiempo, porque si bien ganó ayer, el castigo le quitó los puntos ganados en la segunda manga en Cliza; no pudo competir en Villamontes.

Con los puntos ganados ayer, apenas le alcanza para llegar al tercer lugar del ranking nacional, pero ya sin opciones de pelearle el título al cruceño Jorge Gamarra, quien ayer terminó segundo en la carrera y con esos puntos se volvió inalcanzable, para celebrar el campeonato.

Pinto anunció que ya no irá a Tarija, donde a fines de octubre se correrá la última fecha.

“Este año voy a descansar, pero al año voy a ver si voy a continuar, porque mi hermano ha dejado de correr, se fue a Estados Unidos, y yo estoy en veremos. Todo depende de mis papás, porque estoy delicado de salud, mi doctor me dijo que estoy mal del corazón”, aseguró Pinto.

En la MX-1, el subtítulo también está definido, ya que si bien Jonathan Herboso ya no puede alcanzar a Gamarra, nadie puede igualarlo a él en el segundo lugar.

Los otros ganadores de la fecha son: los cochabambinos Manuel Medrano (MX-2), Jean Veron Herboso (65), Ricardo Lozada (Master A) y Fredy Herboso (Master B); el cruceño Carlos Padilla (85); los montereños Roy Delgado (55) y Thiago Laura (50cc 2T); la potosina Sheila Sejas (Damas), y la clizeña Ailen Caero (50cc 4T).

CUANDO LA PASIÓN POR LAS MOTOS SE IMPONE A LA ADVERSIDAD

Miguel Ortiz, conocido como Piti Ortiz, es un piloto de Montero que este año volvió a la competencia nacional, luego de que hace 10 años perdió una pierna tras haber sido arrollado por un camión.

Ortiz compite ahora con una moto adecuada, para no tener que usar la pierna izquierda. El sábado corrió en la categoría Master “B” y se ubicó en el décimo lugar, pero su esfuerzo fue reconocido por sus amigos y compañeros pilotos. Hector Camacho, que fue segundo, le regaló su trofeo.

“Para mí, era un sueño dorado poder volver a competir en Cochabamba, porque hace años hice buenas carreras acá, con grandes corredores como Héctor Camacho, Andy Alarcón. Y ahora, (gracias a) la fuerza de voluntad y el apoyo de mi familia y amigos, pude correr”, comenta Ortiz.

“Quisiera que la gente lo tome como un ejemplo, para que vean que con fuerza de voluntad todo se puede lograr”, manifestó Ortiz, quien espera continuar corriendo.