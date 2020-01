Adiós a la leyenda: Kobe Bryant deja un legado en el básquetbol

El mundo del deporte está de luto. El inesperado deceso de Kobe Bryant (41 años), gran figura de Los Ángeles Lakers por 20 años (1996-2016) dejó dolor y un gran legado de quien además fuese artífice de dos medallas de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos (2008 y 2012).

El hecho que fue reportado por el portal de noticias TMZ se dio aproximadamente a las 15:00 de Bolivia (11:00 hora de California). El hecho se suscitó en el sector denominado como Calabasas, donde el helicóptero donde Bryant se trasladaba junto a su hija Gianna (13 años) y otros dos acompañantes se precipitó desde el aire e impactó en un lugar descampado.

De acuerdo al informe de la Policía, no hubo ningún sobreviviente.

Bryant, de 41 años, estaba casado con Vanessa Laine y tenía cuatro hijas: Gianna (+), Natalia, Bianca y la recién nacida Capri.

Horas después de ser desplazado al cuarto lugar de máximos anotadores de la historia de la National Basketball Association (NBA) por Lebron James, Kobe se dirigía con su hija y otros dos acompañantes a un partido de ella.

Legado de Kobe

Nacido en una familia de basquetbolistas, su padre Joe Bryant fue jugador de los Philadelphia 76ers.

Si bien Kobe dio sus primeros pasos en el básquetbol, pudo haber sido jugador de fútbol luego que su familia se mudara hasta Italia tras el retiro de su padre de la actividad deportiva.

A su retorno en 1991, su amor por el básquetbol lo enroló al equipo Aces, a nivel estudiantil.

Su ascendente carrera y el esfuerzo impreso en cada entrenamiento y partido lo llevó a una prueba (draft) de los Charlotte Hornets, aunque su paso a Los Ángeles Lakers se dio al poco tiempo en aquel año 1996.

La salida del histórico Shaquille O’Neall en años posteriores le permitieron acrecentar su figura como baluarte del quinteto angelino.

Los logros y éxitos por su buena actuación lo llevaron a ser varias veces elegido como el mejor jugador (Most Valuable Player MVP) de la NBA, además de darle cinco coronas a los laguneros.

Su figura creció tanto que el “10” que fue apodado como “Mamba Negra” fue un ejemplo al esfuerzo y dedicación.

“Haré todo lo que tenga que hacer para ganar partidos, sea sentarme en el banquillo agitando la toalla, darle un vaso de agua a un compañero o anotar el tiro definitivo para ganar el partido”, expresó en su momento el exjugador.

Dejó la actividad en 2016 y, pese a superar una grave lesión que pudo acelerar su retirada, fue un “gladiador” para regresar.

Ya en el retiro, “Mamba Negra” aprovechó en presentar su fondo de inversiones en los rubros de tecnología, medios de comunicación y datos.

En 2018 fue nominado a los Premios Óscar por su cortometraje animado “Dear Basketball”, demostrando que no sÓlo fue un destacado jugador, sino un visionario.

Fue parte de varios anuncios comerciales, uno de ellos con Lionel Messi en 2016.

“Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido tan significativo un segundo acto. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable”, twitteó Barack Obama, expresidente de EEUU

La muerte del exjugador conmocionó también a otras disciplinas deportivas.

“El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial”, escribió el club Valencia.

“Ya te extrañamos Kobe”, dijo Tom Brady, jugador New England Patriots de fútbol americano.

UN DESTINO TRÁGICO PARA EL EXASTRO

El destino de Koben Bryant, que murió ayer en un accidente de helicóptero, se une al de otros jugadores de baloncesto que fallecieron en circunstancias trágicas.

Fernando Martín, el primer español que jugó en la NBA, sufrió un grave accidente de automóvil el 3 de diciembre de 1989

El 7 de junio de 1993, a las 15:20 horas, el jugador croata Drazen Petrovic, de los Nets de Nueva Jersey, murió en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista alemana A-9, entre Nuremberg y Múnich, cuando iba a Croacia.

UN EPISODIO OSCURO EN LA VIDA DE BRYANT

En 2003 vivió un episodio oscuro al ser detenido y acusado por el delito de agresión sexual contra Katelyn Faber, empleada de un hotel.

El proceso duró aproximadamente 14 meses hasta que la Fiscalía decidió detenerlo el 1 de septiembre de 2004, luego que pidió disculpas por los hechos de más de un año antes.

Pese a esto, perdió el patrocinio de algunas marcas como McDonalds, Nutella y Ferrero SpA, entre algunos de sus principales auspiciadores que lo tenían como imagen.

TUITS

“Devastado”. Manu Ginóbili. @manuginobili. Exjugador San Antonio Spurs de la NBA. 22.300 Retweets. 87.100 Me Gusta. 639 Reacciones.

“Los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Esa es una noticia terrible!”. Donald Trump. @realDonaldTrump. Presidente EEUU.

“Más que destrozado...mi hermano mayor, no puedo, no puedo creerlo”. Pau Gasol. @paugasol. Exjugador LA Lakers. 35.500 Retweets. 124.000 Me Gusta. 2.100 Reacciones.