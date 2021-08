Yerko Bazán: la historia de un boliviano triunfando en Brasil

Yerko Mauricio Bazán Matías, de 19 años, es un joven portero de fútbol de salón cochabambino que hizo historia al conquistar el título paulista con el club Wimpro Guarulhos, de Sao Paulo, luego de vencer en la final del torneo sub-20 a Mogi DasCruces por 3-1, el pasado 16 de julio.

Nacido en Cochabamba, hijo de padre beniano y madre peruana, se fue a sus siete años a Brasil, donde al principio no todo fue fácil.

“El comienzo fue un poco difícil. Mis papás vinieron primero acá (Brasil) a trabajar como médicos. Tres o cuatro años después, pude llegar. Pasé por cosas difíciles, como el preconcepto. En mi primera escuela, al parecer no les gustaba mucho los bolivianos”, relató Bazán a Los Tiempos desde Sao Paulo.

Su cambio al colegio La Salle de Sao Paulo le sentó bien, ya que fue aceptado por sus nuevos compañeros. “Desde ese momento, sólo fue felicidad para mí vivir en Brasil”, confesó.

Tras mostrar sus condiciones innatas en el colegio Irlandés de Cochabamba, los primeros años en Brasil integró las categorías mayores de su escuela, pero fuera de ella jugó con su padre en torneos amateur.

Las puertas se le abrieron para jugar en el fútbol de campo con el club Santa Lucía en diferentes categorías y la Copa Libertadores de menores.

En Santa Lucía conoció a Caio Oliveira, quien lo llevó hacia el mundo del fútbol de salón. Fue primero al club Amigos Para Siempre, de la Serie Bronce de Sao Paulo.

Esa idea lo sedujo y se mantuvo firme en el fútbol de salón, aunque al finalizar la escuela le salió la posibilidad de ir a jugar al fútbol de campo en el club Málaga de España.

“Fui seis meses a jugar al Málaga, pero volví por las fiestas y luego me negaron la visa. Me quedé triste, casi me deprimí, pero mi entrenador Allan me llevó a jugar la Serie Oro con Elite Itaquerense”, recordó Yerko.

El fútbol de salón era su destino. Con su nuevo club, pasó a la categoría Oro, en la que están los mejores clubes, como Corinthians, Palmeiras y Sao Jose, entre otros. Su club llegó hasta cuartos de final.

En 2020, la pandemia de la Covid-19 postergó el certamen sub-18 hasta septiembre. Jugaron el campeonato y llegaron a la final, aquella que perdieron por 5-4.

A inicios de 2021 se presentó a las pruebas de Wimpro Guarulhos, donde fue aceptado para jugar. Antes de iniciar la temporada dio positivo a Covid-19, pero luego fue tomado en cuenta y alternó en el equipo profesional ante Sao Paulo. “Eso para un jugador boliviano es increíble”, aseguró.

Pasó a jugar en la categoría sub-20. Se perdió los cuartos de final por una lesión en la rodilla, pero volvió en semifinales e hizo el gol del triunfo ante Raposas Da Leste. El triunfo sobre Mogi Das Cruces fue la “cereza sobre la torta”.

Relató que está cerca de obtener la nacionalidad brasileña, aunque sostuvo que uno de sus sueños es jugar por la selección nacional de Bolivia.

Sigue desde Brasil el fútbol de salón boliviano y se siente orgulloso. En el fútbol dijo ser hincha de Oriente, como su padre.

UN GOL DE ANTOLOGÍA Y EL PASE A LA FINAL

En su carrera deportiva, el arquero boliviano Yerko Bazán Matías hizo un inolvidable gol para el Wimpro Guarulhos, aquel que significó ganar la semifinal sobre su rival y llegar al encuentro decisivo.

Pero no fue cualquier gol; fue uno de antología que el propio Bazán recuerda como uno de los más importantes de su carrera: fue desde su arco al marco contrario, en el lance ante Raposas Da Leste.

“Yo soy arquero. Cuando faltaban dos minutos para acabar, el arquero rival sale con la bola en un contraataque, cruza la primera línea de marcación de mi defensa, llegó y pateó el balón, fue fuerte pero conseguí agarrar bien la bola. Sin arquero, logré patear el balón hacia su arco y el defensa rival se paró cerca del arco, pero no alcanzó a evitar el gol”, relató Bazán.

Esa anotación pasará a ser una de las más importantes de su carrera. Además, el cariño y respeto que le brindan en su club Wimpro Guarulhos son retribuidos por su buena actuación.