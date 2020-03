Dellien contesta a presidente de la FBT sobre dinero entregado tras la Copa Davis

El tenista número uno de Bolivia, Hugo Dellien, respondió hoy en sus redes sociales al presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), Ricardo Aguirre, sobre un presunto pago que habría realizado el ente federativo con el deportista trinitario por su participación y victorias en el Play-off de la Copa Davis ante República Dominicana.

De acuerdo a una entrevista cedida al programa "El Mañanero" de Red Uno, Aguirre contó que el "Tigre de Moxos" recibió 23 mil dólares por jugar este certamen en el que Bolivia derrotó 3-1 a República Dominicana y accedió al Grupo Mundial I que se jugará en septiembre.

"Somos el único país de Sudamérica que su Estado no apoya al tenis. Además, Hugo (Dellien) no jugó gratis, a Hugo se le pagaron 23 mil dólares entre jugar y ganar esa serie. Esa plata sale netamente de un trabajo que hizo la Federación Boliviana de Tenis durante muchos años y no solamente él, Federico Zeballos también, el capitán (Óscar Blacutt) también, Alejandro Mendoza, Boris Arias también. No es fácil llegar acá, la gente cree que es mérito de Hugo y que lo hizo todo, pero no, hay mucho trabajo por detrás", sostuvo Aguirre.

Además, el titular de la FBT recordó que la entidad le brindó el apoyo necesario a Dellien para que sea operado y pueda continuar su carrera.

Al respecto, Dellien respondió en sus redes sociales sobre el tema.

"Estoy sorprendido con las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT). Al respecto seré lo más sencillo en mis respuesta porque creo que no es prioridad darle importancia al tema económico (...) En primer lugar aclaro que en su momento agradecía a la FBT por las gestiones que hicieron ante la ITF para ayudarme como también por el apoyo a mi operación. Segundo, quiero explicar que el señor (Ricardo Aguirre) se equivoca al anunciar que me dieron 23 mil dólares por jugar la Copa Davis. No es el monto, pero cabe aclarar que este dinero no sale de las arcas de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), sino de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que es el ente organizador de la Copa Davis (...)", explica parte del comunicado del tenista trinitario.