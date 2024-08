Tras ganar el oro, Djokovic asegura que “es el mayor éxito de mi carrera”

El serbio Novak Djokovic, campeón olímpico en París 2024, un título que faltaba en su palmarés, aseguró que el oro logrado contra Carlos Alcaraz es “el mayor éxito” de su carrera.

“Se me resistía, conseguí el bronce en mis primeros Juegos y no pude ganarla en los tres siguientes. Estar aquí con 37 años frente a uno de los mejores rivales del mundo, que acaba de ganar Roland Garros, que tiene un tenis de enorme calidad convierte a este en el mayor éxito de mi carrera”, afirmó el serbio.

Tras haber conquistado 24 Grand Slam y prácticamente todos los torneos del circuito, Djokovic aseguró que con este triunfo su carrera “está cumplida”, pero dijo que sigue teniendo ganas de competir.

“He logrado todos mis objetivos, pero me encanta este deporte y no lo practico solo para ganar, lo practico porque me gusta competir, entrenar, mejorar mi nivel. Este deporte me lo ha dado todo y quiero devolvérselo con sacrificio”, dijo el serbio, y afirmó que se entrena “tanto como un joven que está empezando”.

Djokovic insistió en que el oro olímpico se le resistía y aseguró que lograrlo “ha sido el obstáculo más difícil” por el que “llevaba años soñando”.

El serbio señaló que competir por su país es “lo más grande que puede hacer un deportista”.

“Cuando fui abanderado de Serbia en Londres pensaba que era la mejor sensación que podía alcanzar. Esto lo supera”, aseguró.

Las lágrimas de Carlos Alcaraz

Es inusual ver a Carlos Alcaraz sin una sonrisa en el rostro. Da siempre la sensación de disfrutar con lo que hace. Más extraño es verle emocionado, con lágrimas en los ojos. El español no pudo contenerse y mantener la frialdad después de una final intensa. “Hemos luchado un partido de casi tres horas. No hemos aprovechado las opciones que hemos tenido”, dijo.