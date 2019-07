"El Rey León" resiste a Tarantino y encabeza la taquilla norteamericana

LOS ÁNGELES |

"El Rey León" conservó su liderazgo en las taquillas norteamericanas, recaudando 76,6 millones de dólares en el fin de semana de tres días, según dijo hoy la empresa especializada Exhibitor Relations.

La película elevó su total nacional a 351,9 millones de dólares extendiendo la racha de éxito de Disney después de que "Avengers: Endgame" fuera nombrada la semana pasada como la película más taquillera de todos los tiempos.

Dirigida por Jon Favreau, "El Rey León" es un remake del filme animado de 1994 que emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora.

Entre las voces de su elenco están las de Donald Glover como Simba y Beyoncé como Nala, junto con Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor y James Earl Jones.

"Once Upon A Time In Hollywood" del director Quentin Tarantino, que ha recibido excelentes críticas, abrió en segundo lugar con 41,1 millones de dólares. La novena de las 10 películas que Tarantino ha dicho que hará antes de retirarse se desarrolla en Tinseltown en 1969 y cuenta con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino.

"Spider-Man: Lejos de casa", protagonizada por Tom Holland, ocupó el tercer lugar en su cuarta semana con 12,5 millones de dólares. En cuarto lugar quedó "Toy Story 4", que obtuvo 10,5 millones de dólares en su sexta semana en los cines.

La última entrega de la franquicia de animación de Disney/Pixar que comenzó en 1995 cuenta con las voces de Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear).

El quinto lugar fue para "Infierno en la tormenta", de Paramount, con 4,1 millones en su tercera semana. Barry Pepper y Kaya Scodelario interpretan a un padre y una hija que luchan contra hambrientos cocodrilos luego que un huracán azotara su ciudad de Florida.

A continuación las otras cinco películas de las diez más taquilleras: "Yesterday" (3,1 millones de dólares) "Aladdin" (3 millones de dólares) "Stuber" (1,8 millones de dólares) "Annabelle 3" (1,6 millones) "The Farewell" (1,5 millones).