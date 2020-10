Filme “Chaco” es premiado en festival de cine de Chile

Al menos 28.581 bolivianos residentes en el norte de Chile y Panamá corren el riesgo de no poder votar en las elecciones del 18 de octubre, debido a que estas regiones no han autorizado el operativo... Ver más 28.581 bolivianos no podrán votar en 2 países por restricciones de la pandemia

El Gobierno central considera que las normas aprobadas por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgadas por la presidenta de la cámara de... Ver más Ejecutivo paraliza leyes promulgadas por Copa por inconstitucionales

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió hoy que las personas que pretendan agitar o generar violencia en las elecciones generales serán puestas en un avión o entre las rejas. Ver más Murillo: Los agitadores y violentos "no son bienvenidos, los ponemos en un avión o entre rejas"