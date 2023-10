Séptimo arte. Ibermedia apoyará cinco proyectos cinematográficos de Bolivia

Un total de cinco proyectos cinematográficos bolivianos recibirán apoyo financiero del fomento del Programa Ibermedia en su convocatoria 2023.

Los cuatro proyectos fílmicos para coproducción son: Chovoré (Bolivia-Uruguay-Francia), Diamante (Bolivia-Argentina), Promesantes (Bolivia-Argentina). El quinto está en la categoría “Para formación”, con el rótulo: XVI Bolivia LAB, de la compañía Red Bolivia LAB.

Germán Monge, director ejecutivo de Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine), advirtió que el cine boliviano recibe en la actualidad más ayuda financiera para llevar adelante sus proyectos.

¿En base a qué factores se seleccionaron a los cinco proyectos nacionales?

Básicamente, los cinco proyectos fueron seleccionados en base a varios factores, entre ellos el puntaje que reciben de los analistas de Ibermedia, es decir, después de la postulación, pasa por una especie de evaluación a cargo de unos analistas, quienes evalúan al proyecto y les otorgan una calificación.

Aparte del puntaje, los estudiosos hacen recomendaciones de ciertos proyectos y otros no, en base a la evaluación y discusión que sostuvieron los propios analistas.

Otro factor que prima es el referido a la estrategia del país. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el año pasado se ha decidido apoyar a varios propósitos, pero estábamos muy limitados en los recursos, por lo que varios proyectos fueron apoyados con pocas cantidades. Eran proyectos que estaban muy avanzados en materia de coproducción

Este año, debido a que habíamos cumplido la cuota hasta 2022, hemos podido entrar a una segunda etapa donde se nos asignan montos un poquito mayores al que nosotros aportamos.

¿Cuántos proyectos bolivianos aspiraban a recibir apoyo de Ibermedia?

Fueron varios los proyectos que han postulado; sin embargo, hubo algunos que fueron preseleccionados y no avanzaron a la primera etapa porque no cumplen con los requisitos mínimos que solicita Ibermedia, y otros que no son fueron bien evaluados por algún otro motivo y no han sido preseleccionados

Los proyectos seleccionados han sido una en formación, una en desarrollo de series y siete en coproducción, es decir, nueve proyectos. Del total, sólo cinco fueron seleccionados.

Es importante mencionar que Bolivia este año está recibiendo más apoyo del aportado en su cuota, quiere decir que percibe un 57 por ciento más del aporte que se hace.

Esto es muy bueno para Bolivia y se traduce en muchos aspectos: eficiencia en las obras y que el país siga participando en el programa Ibermendia

¿En qué medida el respaldo financiero de Ibermedia es fundamental para el cine boliviano?

El apoyo financiero de Ibermedia es importante y fundamental para el crecimiento y la visibilización del cine boliviano en el exterior, para crear alianzas de coproducción, para asistir a mercados internacionales y, por supuesto, para que las películas bolivianas y las obras audiovisuales se muestren en otros países

Asimismo, es fundamental para que Bolivia realice alianzas con otros países del programa Ibermedia, puesto que es de integración y coproducción. Entonces eso hace que las obras bolivianas tengan que buscar socios en otros países para poder llevar adelante sus planes, poder ejecutar y firmar las películas

Sin embargo, debo señalar que muchas de las películas que se hacen en Bolivia no reciben apoyo de Ibermedia y son producidas sólo con recursos bolivianos, éstas son de mucho menor presupuesto y son limitadas para poder difundirlas en otros países.